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Spor

Ribery finali tribünden izleyecek

Franck Ribery, takımının 22 Mayıs'ta Madrid'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Bayern Münih'in Fransız orta saha oyuncusu Franck Ribery, takımının 22 Mayıs'ta Madrid'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla geçen hafta oynanan yarı final ilk maçında doğrudan kırmızı kart gören Ribery'ye UEFA'nın 3 maç ceza verdiği ve Lyon ile dün (27 Nisan 2010) Fransa'da oynanan rövanşta oynamayarak 1 maçlık cezasını çeken Ribery'nin finalde de oynamayacağı belirtildi.
 

Ribery, geçen hafta Münih'te oynanan Lyon maçında 37. dakikada Lisandro Lopez'e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Bayern Münih evinde 1-0 yendiği Lyon'u dün deplasmanda da 3-0 yenerek finale çıkan ilk takım olmuştu.


Diğer finalist takım, bugünkü İspanya'daki Barcelona-Inter Milan maçıyla belirlenecek. Milano'daki ilk maçı Inter 3-1 kazanmıştı.

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