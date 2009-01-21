Ribery el yakıyor



Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in genel menajeri Uli Hoeness, Fransız oyuncuları Franck Ribery'nin bonservis bedelinin 150 milyon Euro olduğunu açıkladı.



Manchester City'nin Kaka için 120 milyon Euro'luk teklifte bulunması futbolda transfer piyasasını da yeniden şekillendirmeye başladı. Bayern Münih, Kaka örneğinden yola çıkarak, yıldız oyuncusu Frank Ribery'e 150 milyon Euro değer biçti.



Bayern Münih, dolaylı da olsa yıldız futbolcusu Franck Ribery'nin adının transfer söylentilerine karışmasını istemiyor. Genel menajer Hoennes, son yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun kesinlikle satılık olmadığının altını çizdi.



Manchester City'nin, Kaka için Milan kulübüne 120 milyon Euro bonservis bedeli önermesi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldızların fiyatını da bir anda yükseltti. Son olarak Bayern Münih, Fransız orta saha oyuncusu Franck Ribery'e 150 milyon Euro değer biçti.



Genel Menajer Uli Hoeness, Ribery'nin, Kaka'dan çok daha değerli bir oyuncu olduğunu iddia etti.



Hoeness, "Eğer Kaka 120 milyon Euro ediyorsa Ribery'nin fiyatı 150 milyon Euro'dur. Oyuncumuzu ancak bu miktarda bir para karşılığında gözden çıkarmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.



Milan'ın, Kaka'yı elden çıkarması halinde Manchester City'den alacağı para ile Ribery'i transfer etmeye çalışacağı iddia ediliyordu.

