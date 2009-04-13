Ribery Barca'da oynamak istiyor

Bundesliga takımı Bayern Münih'in kaptanı Mark van Bommel, takım arkadaşı Franck Ribery'nin, Barcelona kulübünde oynamak istediğini öne sürdü.



Van Bommel, İspanya'nın ulusal radyosu RAC1'e yaptığı açıklamada, bir süredir takımdan gideceği iddia edilen, ancak kulüp yöneticilerinin bırakmaya niyetli olmadığı Fransız orta saha oyuncusu Franck Ribery'nin, La Liga kulübü Barcelona'yı istediğini iddia etti.



Van Bommel, "Franck, bana Barcelona'da oynamak istediğini söyledi. Ribery, Almanya'nın en iyi futbolcusu. Oyun stili, Barca'nınkiyle iyi örtüşür, tekniği çok güçlü" diye konuştu.

