T24 LogoT24 Logo
Spor

RİBAUND KRALİÇESİ TÜRK  İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 15:37

-RİBAUND KRALİÇESİ TÜRK  İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Genç Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Milli Takım oyuncularından Özge Kavurmacıoğlu, istatistikleriyle şampiyonaya damgasını vurdu. Slovakya'nın Poprad kentinde düzenlenen şampiyonada 17 Yaş Altı Milli Takım formasıyla 8 karşılaşmada forma giyen Özge, ribaund kraliçesi oldu. Görev aldığı 8 karşılaşmada takımı adına toplam 90 ribaund alan genç oyuncu, hem pota altında takımına katkı sağlarken, hem de bu alanda şampiyonanın birinciliğini elde etti. Hücumda 26 ribaund alan milli oyuncu, savunmada ise takımına 64 ribaund kazandırdı.  Toplam 90 ribaund ile 11.3'lük bir ortalama yakalayan Özge, iki sayılık atışlarda da yüksek bir yüzde yakaladı. Milli oyuncu, iki sayılık atışlarda yüzde 58.9 ile zirvede yer alırken, 5 kez de double-double yaparak dikkat çekti. Özge, bu istatistiklerinin yanı sıra yüzde 17.1'lik sayı ortalamasıyla şampiyonayı bu kategoride 4. bitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24