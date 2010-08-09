-RİBAUND KRALİÇESİ TÜRK İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Genç Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Milli Takım oyuncularından Özge Kavurmacıoğlu, istatistikleriyle şampiyonaya damgasını vurdu. Slovakya'nın Poprad kentinde düzenlenen şampiyonada 17 Yaş Altı Milli Takım formasıyla 8 karşılaşmada forma giyen Özge, ribaund kraliçesi oldu. Görev aldığı 8 karşılaşmada takımı adına toplam 90 ribaund alan genç oyuncu, hem pota altında takımına katkı sağlarken, hem de bu alanda şampiyonanın birinciliğini elde etti. Hücumda 26 ribaund alan milli oyuncu, savunmada ise takımına 64 ribaund kazandırdı. Toplam 90 ribaund ile 11.3'lük bir ortalama yakalayan Özge, iki sayılık atışlarda da yüksek bir yüzde yakaladı. Milli oyuncu, iki sayılık atışlarda yüzde 58.9 ile zirvede yer alırken, 5 kez de double-double yaparak dikkat çekti. Özge, bu istatistiklerinin yanı sıra yüzde 17.1'lik sayı ortalamasıyla şampiyonayı bu kategoride 4. bitirdi.