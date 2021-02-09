RIA Novosti: AB, Sputnik-V aşısı için Rusya'nın patent başvurusunu kabul etti

T24 Dış Haberler

Rusya merkezli haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Avrupa Birliği, Rusya'nın Sputnik-V Koronavirüs aşısına AB'de patent verilmesi için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sputnik-V'nin fonlama ve pazarlamasını yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, patent için 29 Ocak'ta başvurda bulunmuştu.

Avrupa İlaç Kurumu, ilerleyen süreçte aşıya AB pazarı için tescil belgesi verilip verilmeyeceğini karalaştıracak.

Macaristan, geçen günlerde Sputnik-V'ye kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu. AB'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell, geçen günlerde Sputnik-V aşısının kullanımına blokta onay verileceğini umduğunu ifade etmişti.