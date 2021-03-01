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Dünya

RIA: Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükûmet binasını bastı

01 Mart 2021 12:18

T24 Dış Haberler

Rus haber ajansı RIA, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocuların hükûmet binasını basarak Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ettiğini bildirdi.

Son günlerde başkentte Paşinyan'ın istifasını talep eden eylemler organize ediliyordu. Bugün bir grup protestocunun hükûmet binasının içine girmeyi başardığı ifade edildi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, geçen hafta bir muhtıra yayımlayarak Başbakan Nikol Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi.

Paşinyan, ordunun istifası için yaptığı çağrıyı bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya davet etti. Paşinyan, açıklamanın ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı. Muhtırada Gasparyan'ın da imzası olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

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