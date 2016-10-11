Rhein-Neckar-Zeitung: Önyargılar barışın düşmanı

Alman polisinin bombalı saldırı hazırlığı yaparken tespit ettiği ancak yakalamayı başaramadığı Cabir El Bekir Leipzig'de gözaltına alındı. Alman medyasında çıkan haberlere göre zanlıyı yakalayan ve polise teslim eden Suriyeli mülteciler oldu. Kamuoyunda yoğun ilgi çeken bu olay, Alman gazetelerinde de başlıca yorum konuları arasında.

Münchner Merkur gazetesi bu olay ışığında mülteci tartışmalarına yeniden bakmak gerektiğini vurguluyor:

"Karmaşık hakikat arada sırada basit dünya görüşlerinin yoluna çıkıp onlara rahatsızlık veriyor: Suriyeli bir ‘sığınmacı' istihbarat servisleri tarafından bir bomba hazırlarken yakalanıyor. Ancak onu arayanlar müdahalelerinde o kadar beceriksiz ki aranan kişiyi etkisiz hale getiren ve polis tarafından alınmasını sağlayanlar başka Suriyeliler oluyor. Tanrıya şükür bu ince dokunuşla iyi bir sona kavuşan Saksonya'nın terör gündemli hafta sonu, tüm taraflara mülteci tartışmasını siyah-beyaz düşünenlere bırakmamak gerektiği yönünde bir uyarı niteliği taşıyor.”

Berlin'de yayımlanan Die Welt gazetesinin aynı konudaki yorumu şöyle:

"Teröristlerin Almanya'ya sığınmacı kılığında sızıp sızmadığı tartışması şimdiye kadar soyuttu. Şimdi somut hale geldi. Bir tarafta ‘dost', ister Türk isterse Amerikan (istihbarat) servislerinin dikkat çektiği bir adam var. Öbür tarafta Alman polislerinden sıyrılmayı başardıktan sonra onu yakalayan Suriyeliler. Sığınmacı olarak gelen insanları daha titiz bir biçimde mercek altına almak doğru. Onları genel şüphe altında bırakmak ise yanlış. Aralarında muhakkak birkaç yüz belki de bin terörist var. Ama muhakkak aynı zamanda bu uyuyanların keşfedilmesine yardımcı olması mümkün ve buna istekli birçokları da var. Bu potansiyel yardımcılara, kahramanlara ülkenin ihtiyacı var. Tek başımıza bunu başaramayız.”

Heidelberg'de yayımlanan Rhein-Neckar-Zeitung olayın önyargıları kırdığını vurguluyor:

"Trajik olaylar son derece nadir, kahramanlık öyküleri doğurur. Çok tehlikeli Suriyeli El Bekir'in gözaltına alınmasının başarısız olması trajik bir olaydı. Adam iki gün boyunca ortalıkta dolaştı, ne gibi bir şiddet yaratabileceğini kimse bilmiyordu. Sonra üç vatandaşı El Bekir'i zararsız hale getirip polise teslim etti. O üç kişi kahramandırlar ve olayın bu kısmı, önyargının barış içinde birlikte yaşamın en büyük düşmanı olduğunu gösteriyor. Hem tüm sığınmacıların takibata uğradığı önyargısının hem de her sığınmacının altında potansiyel bir terörist yattığı önyargısının...”

Südwest Presse ise sert yasalar yerine polisin mültecilerle işbirliği yapmasını öneriyor:

"Genç Suriyelinin polis tarafından değil de kendi vatandaşları tarafından etkisiz hale getirilmesi ve harekât güçlerine deyim yerindeyse paketlenmiş halinde teslim edilmesi buna uygun. Genel olarak tüm sığınmacıların terörist dolaplar çevirmek açısından şüpheli oldukları yönündeki ahmak genellemelere karşı vurucu bir kanıt bu. IŞİD katil çetelerinin kurbanlarının hemen hemen hepsi Müslüman. Sığınmacılar arasında karşıtlarının sayısı sempatizanlarının sayısını birkaç kat geçiyor. Terörist hücrelerin zeminini altlarından çekmek ve kurutmak için yetkili makamların bunu kullanması gerek. Bu işbirliği, yasaların sertleştirilmesinden çok daha etkin olacaktır.”

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Derleyen: Ercan Coşkun