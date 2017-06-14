RGA.: Muhalif lider Navalny Putin için tehlike değil

Düsseldorf merkezli Handelsblatt gazetesindeki yorumda, Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin çağrısı üzerine yolsuzluğu protesto için ülkenin büyük kentlerinde düzenlenen gösteriler konu ediliyor.

"Rusya’nın muhalif lideri olmak isteyen Navalny, ülkede muhalefetin sınırsız desteğini alamıyor. Göstericiler Navalny için sokağa çıkmadı. Onlar için önemli olan Putin’in yerine Navalny’nin gelmesi değil, önemli olan sistemi değiştirmek. Genç kadın bir gösterici ‘adaletsizlik ve sürekli söylenen yalanları’ protesto ettiklerini söyledi. Ajitasyon ve propaganda 25 yaşın altındakilere pek işlemiyor. Rusya’da gençler vatansever ama sürekli birilerinin düşman gösterilmesine karşılar. Yolsuzluklarda yurt dışını değil, ülkeyi yönetenleri sorumlu tutuyorlar. Bu nedenle de Kremlin’in şefi için yeni seçimler ciddi bir tehlike oluşturuyor.”

Reutlinger General-Anzeiger'de ise aynı konuya ilişkin şu satırlar dikkati çekiyor.

"Kremlin’e muhalif tek kişi olan Navalny, yine binlerce kişiyi protesto gösterileri için sokağa dökmeyi başardı. Navalny bu konuda çok becerikli. Düzenlediği protesto gösterileri, Rusya’nın kahramanı olmanın tadını çıkartan Putin’i hiç doğrudan hedef almıyor. Putin’e karşı çok az kişi sokağa çıkardı. Navalny, genel olarak sistemi protesto etme çağrısında bulunuyor. Son gösteride, yolsuzluğu protesto etme çağrısı yaptı. İnsanlar da bu konuda isteyerek gösterilere katıldı. Ancak Navalny ne kadar akıllıca bir taktik izlese de, aslında Putin açısından bir tehlike oluşturmuyor. 17 yıldan bu yana Kremlin’den ülkeyi yöneten Putin, iktidarı açısından önemli yerleri kendi istediği gibi şekillendirerek, kahraman statüsünü pekiştirdi. Medya, yargı, ordu, hepsi Kremlin’e yakın ve Putin dostu olarak şekillendirildi. Bu elbette hiç demokratik değil ancak etkin bir yöntem.”

Augsburger Allgemeine gazetesindeki yorumda da Rusya’da düzenlenen gösteriler ele alınıyor.

"Sokağa çıkan heterojen yapıdaki muhaliflerin yakıcı bir sloganı henüz yok. Bu gösterilerin hükümet açısından tehlikeli olabilecek kitlesel bir harekete dönüşeceğine dair işaretler de bulunmuyor. Aleksey Navalny’nin bu otoriter sistemin karşıtlarını bir araya getirecek özelliklere sahip olduğu konusunda ise kuşkular var. Ancak bir yandan da, güvenlik güçlerinin gösterdiği aşırı tepki Kremlin’in huzursuzluğuna işaret ediyor. Ülkede insanların yaşam koşulları kötüleşmeye devam ederse, iktidarının tehlikeye gireceğini Putin de fark ediyordur.”

Avrupa Birliği Komisyonu, mülteci kabul etmeyen Macaristan, Polonya ve Çekya hakkında "ihlal prosedürü” başlatmaya karar verdi. Nürnberger Nachrichten'daki yorumda ise Macaristan, Polonya ve Çekya ile Slovakya’nın mültecilere yönelik çizgisi eleştiriliyor.

"Doğu Avrupa’nın dört hükümeti izlediği mülteci siyaseti ile tahriklerde bulundu, milliyetçi muhafazakâr politikalarını sürdürebilmek için yabancı düşmanlığı içeren nefret duygularıyla oynadılar. Ancak Varşova, Prag, Bratislava ve Budapeşte’deki iktidar sahiplerinin kuşkusuz şunu da bilmesi gerekiyor: Şimdi dayanışma göstermeyenlere, ileride güvenilemez. Bu da, Avrupa Birliği’nin yeni mali destek dönemi pazarlıklarının yapılacağı bir veya iki yıl içinde kendini gösterecek.”

© Deutsche Welle Türkçe

JD/EC