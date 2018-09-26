RG: Temmuz'da 464 yatırıma teşvik belgesi verildi, 33 belge iptal edildi

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Temmuz ayında toplam 7.7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 464 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verilirken, toplam 276.9 milyon liralık sabit yatırım tutarlı ve 1,409 kişilik istihdam öngörülen 33 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 21\'i tarım, 12\'si madencilik, 279\'i imalat, 48\'si enerji, 104\'ü ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.

Temmuz ayında teşvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 730.6 milyon dolar, öngörülen istihdam da 15 bin 190 kişi olarak belirlendi.