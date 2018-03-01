RG: Akümülatör ithalatında ağırlık ve hücre sayısına göre gözetim uygulanacak

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Otomotiv ve başka sektörlerin kullanılan akümülatörlerin ithalatında, ağırlığı ve hücre sayısına göre değişen tutarlarda gümrük değeri olanlara gözetim önlemi uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığı\'nın Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, akümülatör ithalatında;

- ağırlıkları 5 kilogramı geçenlerinin 60 ve 45 dolar gümrük değeri olanlar

- bu ağırlığın altında olanlarından 15 doların altında gümrük değerinde olanlar gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Bu kapsamda, hücre sayısı temel olmak üzere, traksiyoner akümülatör ithalatında 70 ve 15 dolar altında gümrük değeri olanların da gözetim belgesi ile ithalatına izin verilecek.

Bir ay sonra yürürlüğe girecek tebliğe göre, gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve geçerlilik süresi altı ay olacak.