Rezidans inşaatının 25'inci katından ölüme atladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Ceylin Özgür, inşaat halindeki bir rezidansın 25\'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay bugün saat 03.00 sıralarında Özkanlar Mahallesi\'ndeki bir rezidans inşaatında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ceylin Özgür, inşaatın 25\'inci katına çıktı. Bunu görenler ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, Ceylin Özgür, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Ceylin Özgür\'ü ağır yaralı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık görevlileri geldi. Ceylin Özgür\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Ceylin Özgür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.