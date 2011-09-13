Rezidans cinayeti intikamı mı?

T24 - Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in adamı olduğu öne sürülen Bülent Zara, Etiler'de üyesi olduğu spor salonunda silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Zara hastaneye kaldırılırken, saldırıyı 2009 yılında öldürülen işadamı Fatih Edremit'in oğlu Doğukan Edremit'in gerçekleştirdiği belirlendi. Bülent Zara, işadamı Fatih Edremit cinayetine ilişkin sanık olarak yargılanmış ve beraat etmişti. Saldırıdan sonra Doğukan Edremit, kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, Edremit'in yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Heybetli tutuklanmıştı
Şişli'deki bir rezidansta yaklaşık 2 yıl önce iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin yaklaşık 2 ay önce görülen duruşmada, davanın sanıklarından Hasan Heybetli, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Onur Özbizerdik ile Bülent Zara ise beraat etmişti.