Rezidans cinayeti intikamı mı?

T24



Heybetli tutuklanmıştı



Polis ekipleri, Edremit'in yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.Şişli'deki bir rezidansta yaklaşık 2 yıl önce iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin yaklaşık 2 ay önce görülen duruşmada, davanın sanıklarından Hasan Heybetli, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Onur Özbizerdik ile Bülent Zara ise beraat etmişti.