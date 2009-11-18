'Rezidans Cinayeti' davasında ilk duruşma olaylı geçti!

İstanbul Fulya’daki Polat Rezidans’ın 22. katında işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 3 sanık dünkü duruşmada birbirlerini suçladı.



İşadamı Fatih Edremit (52) 23 Haziran’da yaşadığı Polat Rezidans’ın 22. katındaki dairesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Olayla ilgili Onur Özbizerdik, Bülent Zara ve Hasan Heybetli yakalanarak tutuklanmıştı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada sanıklar suçu birbirlerine attı. Onur Özbizerdik, Edremit’in Muazzez Abacı ile ilgili sözlerine kızan Hasan Heybetli’nin, cinayeti işlediğini öne sürerek şöyle konuştu: “Olay günü Bülent Zara, ben ve Fatih abi önce yemek yedik. Sonra da kokain içtik. Daha sonra Hasan Heybetli’yi de arayıp davet ettik. Bir ara TV’de Muazzez Abacı çıkınca Fatih abi, Hasan Heybetli’ye ’Abi sen Muazzez Hanım’a çok çektirmişsin’ dedi. O da ’Biz hala beraberiz, neden ismini zikrediyorsun’ dedi. Bir soğukluk oldu. Daha sonra Fatih abi, Bülent Zara’ya kokain çizgilerini çok kalın yapıyor diye kızarak ”Bize kalp krizi mi geçirteceksin“ dedi. Bülent yine çizgileri kalın yapınca Edremit, ’Sen yan odaya geç, bizim konuşmamız gereken şeyler var’ dedi. Bülent de yan odaya geçti. Fatih abi alkol aldığımda kız arkadaşım ’Aslı Berker’e kötü davranma’ dedi. Ben konuyu kapatmasını rica ettim. Bir ara Fatih abi masaya vurdu ve bardak kırıldı. Bu sırada Zara da yan odadan geldi. Sonra Hasan abi tam kapıdan çıkarken belden aşağıya doğru iki el ateş etti. Fatih abi sonra yere yıkıldı.” İddiayı yalanlayan Heybetli ise Onur Özbizerdik’in kız arkadaşı Aslı Berker’i dövmesi konusunda Edremit’in kendisini uyarması üzerine vurduğunu ileri sürdü. Sanık Bülent Zara ise Hasan Heybetli’nin Edremit’i öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.