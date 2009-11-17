Rezidans cinayeti davasına başlandı

İş adamı Fatih Edremit'in kaldığı Şişli'deki rezidansta öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İsmail Onur Özbizerdik, Hasan Heybetli ve Bülent Zara, öldürülen Fatih Edremit'in eşi Lamia Edremit ve oğlu Alican Osman Edremit ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık İsmail Onur Özbizerdik, aile büyükleri aracılığıyla 10-15 yıldır tanıdığı Fatih Edremit'i haftada birkaç kez ziyaret ettiğini belirterek, olay günü rezidansa birlikte geldikleri Bülent Zara'nın kendisini indirip ayrıldığını anlattı.

X-Ray cihazından geçerek Fatih Edremit'in bulunduğu 297 numaralı daireye çıktığını, Edremit'in yanında bayan arkadaşı olduğunu ifade eden Özbizerdik, vücudunda ağrılar olduğunu söyleyince, Edremit'in çağırdığı masörün kendisine masaj yaptığını kaydetti.

Özbizerdik, daha sonra Edremit ile alt kattaki 245 numaralı daireye indiklerini, kokain içtiklerini ve yemek söylediklerini belirterek, şöyle devam etti:

''Hasan Heybetli konu edildi. Heybetli'yi maktule ait telefonla aradım. 'Bizimle oturmaya gelir misin?' diye sorduğumda müsait olmadığını söyledi. Edremit, telefonu elimden alarak ısrar etti. Heybetli'yi maktulün kartıyla yan kapıdan içeri aldım. Silahlı olduğunu düşünerek X-Ray cihazından geçirmedim. Heybetli'den 1 saat sonra Bülent Zara geldi. 'Mehmet' lakaplı İsmail Edremit de geldi. Birlikte yaklaşık 10 gram kokain içtik. Kız arkadaşım Aslı Berker'dir. Maktul, alkol almama kızıyordu. 'Kız arkadaşına kötü davranma' derdi. Maktulün bayan arkadaşı devamlı yukarıdan telefon ediyordu. Maktule, 'yukarıda telefon çalıyor' deyince, maktul içki bardağını masaya vurdu. Bardak kırıldı. Fatih Edremit kendisine içki koymak için mutfağa gitti. Bu sırada Bülent Zara da yan odadan geldi. Hasan Heybetli, kapıdan çıkarken maktule tabancayla belden aşağı doğru iki el ateş etti. Olay günü üzerimde silah yoktu. Silah taşımayı olaydan 15 gün önce bıraktım.''

Olay yerinden hızla kaçarken asansörde Heybetli ile karşılaştığını ve çok korktuğunu ifade eden Özbizerdik, rezidanstan Heybetli ile çıktıklarını anlattı.

Özbizerdik, ''Durdurduğum taksiye Heybetli ile bindik. Ben 50 metre ileride indim. Taksi parası olarak, kendime ait dolarlardan 100 dolar verdim. İddia edildiği gibi maktulden 50 bin dolar yağmalanmamıştır. Maktulün telefonunu da yağmalamadım'' diye konuştu.

-HASAN HEYBETLİ-

Sanık Hasan Heybetli ise Özbizerdik ve Zara'yı tanıdığını, Özbizerdik'in kendisini Fatih Edremit ile olaydan 10-15 gün önce rezidansta tanıştırdığını anlattı.

Olay günü kendisini arayan Özbizerdik'in, ''Buyur gel, Fatih Edremit ile beraberiz, yemek yiyelim'' dediğini ifade eden Heybetli, rezidansın önüne geldiğinde Özbizerdik'in kendisini kapıda karşıladığını ve X-Ray cihazından geçirmeyerek yan kapıdan içeriye aldığını söyledi.

İsmail Edremit ve Bülent Zara'nın da orada olduğunu ve oraya gittiğinde kokain içilmeye başlandığını kaydeden Heybetli, şöyle devam etti:

''Fatih Edremit, Bülent Zara'ya 'Sen nasıl engel olamadın, İsmail Onur arkadaşı Aslı'yı arabadan attı' dedi. Edremit 'Bir ara Bülent Zara'yı cezalandıracağım' deyince, Özbizerdik, 'Yanımda bulunan kişiyi ancak ben cezalandırırım, başkası ceza veremez' dedi. 'Ben ceza vermezsem kafama sıkarım' diyen maktul gömleğini yukarı çektiğinde silahı olduğunu fark ettim. Özbizerdik, 'Ben de kafama sıkarım'' dedi. Maktul elini beline attığında İsmail Onur bana 'Abi silahını ver' dedi. Ben de silah olmadığını söyledim. Maktule, ''Bunları görmeye gelmedim'' diyerek, izin istedim. Bir ara Edremit ve Özbizerdik, Bülent Zara'nın yan odaya geçmesini istedi. Maktul, elindeki bardağı masaya vurarak kırdı. Ortamdan sıkıldım, kapıya doğru yöneldim. Kapıdan dışarı iki adım gittim, silah sesleri duydum. Asansörün önünde dururken Özbizerdik gözleri fırlamış, rengi sapsarı bir şekilde yanıma geldi. Aşağı indiğimizde Özbizerdik taksi durdurdu. Yaklaşık 2-3 dakika sonra ışıklara geldik. Şoförün telsizine anons geldi. Taksi parası vermek istedim. Onur taksi şoförüne 100 dolar vermiş. Onur burada indi. Ben de yürüyerek Beşiktaş'taki bir parka gittim.''

-BÜLENT ZARA-

Sanık Bülent Zara da diğer sanıkları ve maktulü daha önceden tanıdığını belirterek, olay günü kendisini telefonla arayan Özbizerdik'i rezidansa bıraktığını söyledi.

Daha sonra tekrar rezidansa geldiğini ve Edremit'in kendisine verdiği 2 birayı içtiğini anlatan Zara, ardından birlikte kokain aldıklarını kaydetti.

Zara, şöyle devam etti:

''Heybetli Edremit ile konuşurken polisleri sevmediğini söyledi. Edremit de 'Ben polisleri severim' dedi. Heybetli, 'Bak, ayağımın altında alçaklar yazısı var' diyerek, ayakkabısını çıkarıp Edremit'e gösterdi. Yan odadayken, maktul ve diğer kişilerin bulunduğu odadan bardak kırılma sesi duydum. Olayı yatıştırmak için bardağın kırıldığı yere geldim. Heybetli ve Özbizerdik yan yana duruyorlardı. Maktul, Heybetli'ye 'Nereye gidiyorsun, kal oturalım, muhabbet edelim' dedi. O esnada Heybetli, belinden silahı çıkartarak maktule 1.5 metreden ateş etti. Ben Heybetli'nin önünden hızlıca geçerken o, silahı bana vermek istedi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Silahı almadım. Rezidanstan ilk ben çıktım. Aracımla Caddebostan'daki iş yerime gittim.''

Duruşmada söz alan Fatih Edremit'in eşi Lamia Edremit de olay günü evdeki kasadan 50 bin dolar alan eşinin, bu paraların arasından 100 doları oğlu Alican'a verdiğini söyledi.

Lamia Edremit, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme Heyeti, olayda kullanılan silahla ilgili her türlü bilginin istenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, sanıklarla ilgili eşyaların, özellikle Heybetli'ye ait gömleğin, üzerinde barut izi olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden Mahkeme Heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar İsmail Onur Özbizerdik, Hasan Heybetli ve Bülent Zara'nın, ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.