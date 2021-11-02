Rezan Epözdemir: Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok

Galatasaray ile Nesine arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Bir çalışmamız yok. Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok" cevabını verdi. Fatih Terim'in maaşını da açıklayan Epözdemir, "21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon €'ya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya basını Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etmişti. Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı da öne çıkan iddialar arasındaydı.

Transfer hakkında da konuşan Epözdemir, "6 numara çalışmamız var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a yanıt

Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." dedi.

"Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil." diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir, "Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Tahkim Kurulu'nu istifaya davete ettik, üyeleriyle ilgili savcılığa şikayette bulunduk, ahbap-çavuş ilişkileriyle atamalar yapılıyor dedik. Bugün, diğer spor kulüplerinin adaleti hatırlaması önemli. Keşke 4.5 ay önce bize bu konuda destek verselerdi." diye konuştu.

Maaş açıklaması

Teknik direktör Fatih Terim'in maaşı hakkında da konuşan Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon € alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün € 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon €'ya tekabül ediyor." dedi.