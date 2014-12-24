T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reza Zarrab'tan yolsuzluk soruştumasını sıfırlayan savcıya ziyaret

Zarrab, görüntü alan basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı

24 Aralık 2014 23:00

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab, el konulan paralarının salı günü kendisine iade edilmesinden sonra bugün adliyeye geldi. Yolsuzluk soruşturmasını kapatarak kendisini yargılanmaktan kurtaran savcı Ekrem Aydıner'in yanına giden Zarrab, burada bir süre savcı ile görüştükten sonra adliyeden ayrıldı.

Takipsizlik verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının şüphelisi Reza Zarrab, takip edildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Reza Zarrab, avukatı ve korumalarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'ne geldi. Zarrab, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında delil bulamadığı gerekçesiyle takipsizlik veren savcı Ekrem Aydıner ile görüştü. Yaklaşık bir saat adliyede kaldığı belirtilen Zarrab'ın takip edildiği iddiasıyla müşteki olarak ifade verdiği kaydedildi. Zarrab'ın kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü kişileri tanımadığını söylediği belirtildi.

Zarrab, daha sonra otoparka inerek adliyeden ayrıldı. Bu sırada görüntü alan basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

ETİKETLER

reza zarrabyolsuzluk soruşturması17 aralıkakpak partiekrem aydınerziyarettakipsizlikadliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24