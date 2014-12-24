Reza Zarrab'tan yolsuzluk soruştumasını sıfırlayan savcıya ziyaret

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab, el konulan paralarının salı günü kendisine iade edilmesinden sonra bugün adliyeye geldi. Yolsuzluk soruşturmasını kapatarak kendisini yargılanmaktan kurtaran savcı Ekrem Aydıner'in yanına giden Zarrab, burada bir süre savcı ile görüştükten sonra adliyeden ayrıldı.

Takipsizlik verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının şüphelisi Reza Zarrab, takip edildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Reza Zarrab, avukatı ve korumalarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'ne geldi. Zarrab, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında delil bulamadığı gerekçesiyle takipsizlik veren savcı Ekrem Aydıner ile görüştü. Yaklaşık bir saat adliyede kaldığı belirtilen Zarrab'ın takip edildiği iddiasıyla müşteki olarak ifade verdiği kaydedildi. Zarrab'ın kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü kişileri tanımadığını söylediği belirtildi.

Zarrab, daha sonra otoparka inerek adliyeden ayrıldı. Bu sırada görüntü alan basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.