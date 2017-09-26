Reza Zarrab'ın jürili duruşmasına erteleme kararı

17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevinden istifa eden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık sıfatıyla dahil edildiği ABD'deki Reza Zarrab davasının jurili ana duruşması ertelendi. İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab ile birlikte ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 15 Türk şahidin mahkeme tarafından dinlenmesini istedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Hâkim Richard Berman’a savcılığın elindeki delillere yönelik koruma kararı olduğu için iddialarla ilgili Türkiye’deki şahitleri belirlemekte zorlandıklarını, yeni iddianamenin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirtti. Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye’den bir takas isteyebilir, bu takas Türkiye ye bir bedel ödetecek." dedi.

Hâkim karşısına çıkan Reza Zarrab, yeni iddianamedeki suçlamaları reddetti

15 şahidin isimleri bildirilmedi

Şimdiye kadar belirledikleri 15 şahidin mahkemede dinlenmesi gerektiğini ifade eden Fleming, ancak tanıkların ABD’ye gelmek istemediğini ve ifade işleminin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi. Daha önce Türkiye’ye giderek şahitlerle görüştüklerini de ifade eden Fleming, savcılık tarafından şimdiye kadar kendilerine sunulan deliller üzerinde yoğun tercüme yaptıklarını, ancak tüm delillerin verilmesinden sonra şahitlerin tüm listesini mahkemeye iletmelerinin uygun olacağını belirtti. Fleming, Mehmet Atilla’ya yönelik önceki iddianamedeki suçlamalara daha önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, yeni iddianamaye yönelik itirazlarını yenileceklerini de belirtti.

Jürili duruşma 27 Kasım'a ertelendi

Rüşvet almak ve diğer 9 sanığın eylemlerini onaylama ve sanıkları korumakla suçlanan Ekonomi eski Bakanı Çağlayan’ın da sanıklar arasına eklenmesi ve Halkbank’ın yeni iddianamede merkez haline gelmesiyle daha önce 30 Ekim olarak duyurulan jürili ana duruşmaların başlangıç tarihi 27 Kasım’a kadar ertelendi. Zarrab ve Atilla dahil tüm sanıklar, İran’a yönelik yaptırımları delmek, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak gibi altı suçtan toplam 95 yıl hapis cezası istemiyle ABD’de tutuklu yargılanıyor.

CHP'li Aksünger de duruşmayı takip etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de duruşmayı takip etti. Duruşma sonrasında Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye açısından sıkıntılı bir süreç olan davayı yakından gözlemlemek ve bu davayla ilgili Türkiye’nin düşeceği sıkıntıları öngörmek ve gerekli uyarıları yapmak için duruşmayı izlediğini söyledi. Bu davayla ilgili Türkiye’de bir yargı süreci olmadığını ve bazıları savcılıkta, bir kısmı da soruşturma komisyonunda takipsizliğe uğradığını belirten Aksünger, “Savunmanın şahitler konusundaki isteği gösteriyor ki, Türkiye demek ki dosyanın içindeki tutuklanma riskleri olan şahitleri gösterecekler. Figüran rolündeki isimlerden oluşan bir şahitler listesi olabilir. ABD, Türkiye’den bir takas isteyebilir, bu takas Türkiye ye bir bedel ödetecek” dedi.