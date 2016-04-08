İşadamı Ahmet Aydın'a, Reza Zarrab'ı ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle 360 liralık para cezası verildi

ABD’de tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ı telefonla arayarak 'ölümle tehdit ettiği' iddiasıyla yargılanan 'Ağrılı Ahmet' lakaplı Ahmet Aydın'a, 360 liralık para cezası verildi. Hükmün 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakılmasını kararlaştırıldı. Duruşmaya sanık Ahmet Aydın katılmazken, Reza Zarrab'ı ise avukatı Ayten Hiçyılmaz temsil etti.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Aydın'ın, 2013'te Reza Zarrab’ı telefonla arayarak "Ben Ağrılı Ahmet. Neredesin, adresini söyle, oturduğun yeri biliyorum. Yarın gelip seni öldürüp mezara gömeceğim" sözleriyle tehdit ettiği belirtiliyor.

Zarrab'ı avukatı temsil etti

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Aydın katılmazken, müşteki Reza Zarrab'ı avukatı Ayten Hiçyılmaz temsil etti. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Aydın'ın 'tehdit' suçundan 360 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Bu hükmün 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın "hakaret" suçundan ise beraatini öngördü.



Şüphelinin "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.