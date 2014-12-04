'Reza Zarrab'ı soruşturan polisler insansız hava aracıyla takip edildi'

17 Aralık soruşturmasını yürüten, görevden alındıktan sonra yapılan operasyon sonucu tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Emniyet Amiri Yakub Saygılı, Emniyet içindeki bir grubun, “insansız hava araçları”nı da devreye sokarak Reza Zarrab için “seferber olduğu” iddialarını sorularıyla gündeme getirdi.

Saygılı, operasyondan önce dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş’ın kimden talimat alarak “Reza Zarrab ve grubu ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını anlamak için Mali Şube Müdürlüğü ekiplerini takibe aldığı ve bu izleme için insansız izleme aracı (İHA) kullanıldığını” sorarken dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında tapelerde geçen ve “sıfırlanan paralar” olarak bilinen olayda sevkıyata neden el konamadığının araştırılmasını önerdi.

Saygılı, kendisinin cezaevinde dinlenmesi için komisyona başvuruda bulunmuştu. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Saygılı, talebinin karşılanmaması üzerine komisyona ikinci bir yazı göndererek soruşturmayla ilgili 20 soru yöneltti. Saygılı, sorularıyla şu iddialarda bulundu:

22 Kasım 2013’te saat 11.10’da dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı ziyaret etmiştir. Ziyaretinde yanında getirdiği dosya kiminle ilgilidir? Bu ziyarette hangi telkinlerde bulunmuş ve emirler vermiştir.

2010 yılında Reza Zarrab, Mali Şube müdürünü makamında neden ziyaret etmiş ve neler teklif etmiştir? Zarrab, Emniyet’in hangi birimlerine Bunun maksadı nedir?

Operasyon tarihinden 8 ay önce MİT tarafından Başbakan’a iletilen rapor kim tarafından kaleme alınmıştır? Bu suçları tespit eden birim savcılığa veya adli kolluk birimine bu suçları bildirmiş midir? Bilgi verilen Başbakan bildirmiş midir? Kimi, neden korumuşlardır?

2013 yılında Zarrab’ın Dubai’ye gönderdiği yüzlerce kilogram altınlara Atatürk Havalimanı’nda müdahale edildiğinde neler yaşanmıştır? Gümrük görevlileri altın çantalarını açmaya neden korkmuşlardır?

Zafer Çağlayan’a en kaliteli piyanoyu kim almış ve parasını kim ödemiştir?

KOM Daire Başkanı, neden Teknik Şube Müdürüne, İstanbul ve günümüzde Reza Zarrab’ın telefonu dinlendi mi” diye sormuş ve ilgili bilgileri istemiştir?

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, kimden talimat alarak Reza Zarrab ve grubu ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını anlamak için bir adli kolluk birimi olan Mali Şube Müdürlüğü ekiplerini takibe almış ve bu izleme için insansız izleme aracı da dahil kamu kaynaklarını kullanmıştır? Konu, kendisine ve o dönem yardımcısı olan 4. Sınıf Emniyet müdürü Mesut Yılmaz’a sorulmalıdır.

Ahmet Arıbaş, Mali Şube’nin Zarrab’ı takip edip etmediğini öğrenme görevini kime vermiş, aldığı bilgileri kime aktarmıştır? Arıbaş, operasyondan 20 gün önce mali ve organize şube müdürlerinin görevden alınmasını neden istemiştir?

Organize ve narkotik şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüşmek için Zarrab hangi bakanın özel kalemini arattırmış, ‘ben bakanın adamıyım’ mesajını vermiştir? Konu, dönemin Narkotik Şube Müdürü Özlem Bulduk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı’ya sorulmalıdır.

Zarrab, hangi bakanın emriyle İstanbul Deniz Liman Şube Müdürü’nü arattırarak deniz kenarındaki villasına denizden korunmak üzere polis botu tahsis ettirmiştir? Konu, dönemin Deniz Liman Şube Müdürü Kenan Eyigün’e sorulmalıdır.

Zarrab, bakanları devre dışı bırakarak aslında daha etkin kiminle çalışmak istiyordu? Zafer Çağlayan, buna nasıl ve neden mani oldu?

Çağlayan ne tip menfaat için kaç tane ve hangi değerde saat ve mücevher hediye almıştır? l Daire Başkanı Engin Dinç ve diğer bazı Emniyet yetkilileri, İstanbul İstihbarat ve Mali Şube müdürlerini arayarak Mustafa Sarıgül hakkında dosya hazırlamalarını isteyecek kadar ileri gitti mi?

17 Aralık sabahı İstanbul’da operasyon birimleri Başbakan’a saat 10.30’da bilgi notu gönderdiğine göre Başbakan, saat 08.03’te kimlerin gözaltına alındığı ve olayın mahiyetini oğluna nasıl bildirebilmiştir? Dinleme yapan başka birimler mi vardır? Başbakan’ın bilgiyi aldıktan sonraki ilk tepkisi neden oğlunu arayıp talimatlar verip, kızını İstanbul’a göndermek olmuştur. Bu bilgiye nasıl ulaştığı konusunun kendisine, il emniyet müdürü, il valisi ve KOM Daire Başkanı’na sorulmalı, “sıfırlama” tapelerinin adli tıp ile tarafsız başka laboratuvarlarda analiz ettirilerek montaj ya da dublaj tartışması sonlandırılmalıdır.

Soruşturma savcısı Celal Kara, iddianameyi tam hazırladığı anda neden görevden alındı?