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Reza Zarrab'dan 1.5 saatlik Halkbank ziyareti

17 Aralık soruşturmasının şüphelilerinden Reza Zarrab, İstanbul Ataşehir'de bulunan Halkbank binasında yaklaşık bir buçuk saat kaldı

17 Haziran 2014 00:45

17 Aralık soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, günler sonra daha görüntülendi. 

Reza Zarrab bugün Ataşehir'de bulunan Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden çıkarken kameralara yakalandı. Koruma araçlarının eşliğinde binaya gelen Sarraf içeride yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Binadan çıkan Sarraf, kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı. Sarraf'a, gelişinde olduğu gibi, ayrılırken de korumalarının bulunduğu araçlar eşlik etti.

Reza Zarrab, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 17 Aralık  soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

Halkbank'ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan da söz konusu soruşturmanın serbest kalan şüphelileri arasındaydı.

 

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