Reza Zarrab'a yalı davasında zorla getirme kararı

Kanlıca'daki, ikiz yalılarda kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdığı iddiasıyla, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Reza Zarrab hakkında, duruşmaya mazeretsiz gelmediği için zorla getirme kararı çıkarıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zarrab'ın Kanlıca’daki tarihi Mehmet Arif Bey yalılarında mevzuata ve koruma ilkelerine aykırı biçimde tadilat yaptıkları iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasına CHP’lilerin yoğun ilgisi vardı. Gündeş, Batum konserini mazeret gösterip duruşmaya katılmazken, Sarraf’ın hasta olduğu için duruşmaya gelemediği avukatı tarafından hakime bildirildi. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma CHP milletvekili Mahmut Tanal ve CHP’li İBB meclis üyeleri ve yalıların tadilat iznini alan diğer sanık inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir katıldı. Gökdemir savunmasında, yalıların tadilatı için Reza Zarrab ile görüştüğünü ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne başvurarak tadilat izni aldığını vurguladı.



Hakkı Sağlam ile diğer şikayetçi meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Ebru Gündeş ile Reza Zarrab bu suçu bilerek ve isteyerek işlemişlerdir” dediler. Hüseyin Sağ, Sarraf’ın başka bir yalısı için de aynı suçu işlediğini ve bu konuda da ihbarda bulunduğunu ileri sürerek, “Ebru Gündeş bile savcılıkta verdiği ifadede yalılardaki bu işlemleri eşinin yaptığını söylemiştir” dedi. Dinlenen tanıkların ardından mahkeme hakimi, Batum’da konseri olan Ebru Gündeş’in mazeretini kabul ederek bir sonraki celseye çağrılmasına karar verdi. Hakim, hastalığı ile ilgili rapor sunmayan Rıza Sarraf’ın ise bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





Duruşmaya müşteki olarak katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Biz bu duruşmadan umutla ayrılmak istiyoruz. Ülkemize umut vaat etmek istiyoruz. Biz burada hakimlerin var olduğunu ve kararlarıyla da konuşacağını biliyoruz. Rıza Sarraf, bilerek ve isteyerek hepimizin ortak malı olan, bize atalarımızdan miras kalan bu tarihi eserlere zarar vermiştir. Biz her ne pahasına olursa olsun bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.





Çivi bile çakılması yasak...





Kanlıca’da, Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen ve 1970 yılında, Kültür ve TurizmBakanlığı Envanterine ‘2. Derece Tarihi Eser’ olarak işlenen tarihi Kanlıca Mehmet Arif Bey Yalısı’ndaki tadilatla ilgili soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Savcılığı, Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir hakkında, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.