Reza Zarrab'a 'izinsiz tadilat' davası

Üsküdar Kandilli’de, kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Reza Zarrab ve müteahhit Firuz Akın Han hakkında dava açıldı. Reza Zarrab ve Han hakkında 10’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kandilli’de bulunan taşınmazda, aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşai uygulamalar ile ağaç kesildiği iddiasıyla ihbarlar yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın da ihbarların ardından başlatıldığı ifade edildi.

DHA’da yer alan habere göre, iddianamede, davaya konu olan taşınmazın, Boğaziçi Sit Alanında kaldığı ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği aktarıldı. İddianamede, inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han ve gayrimenkulün sahibi Reza Zarrab’ın şüpheli sıfatıyla, İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü suçtan zarar görenler olarak yer aldı.

Taşınmazdaki değişiklikler raporlandı

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin de yer aldığı iddianamede, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek, birinci bodrum katıyla birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephede ilave yapıldığı, bodrum kat seviyesinde ön cephede büyüme yapıldığı, ön cephede zemine beton dökülerek duvar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Zarrab izin alındığını söyledi

Reza Zarrab’ın iddianamede yer alan savunmasında, tüm izin ve ruhsatların alınarak işlemlere başlanıldığını, konuyla ilgili restorasyon, tadilat uygulama projesinin hazırlandığını ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne sunulduğunu, bu haliyle suç unsurunun oluşmadığı ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Taşınmazda, izinsiz ve ruhsata aykırı müdahalelerin devam edip etmediğinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden sorulduğu belirtilen iddianamede, gelen yazı cevabında tespit edilen aykırılıkların devam ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

‘İzinsiz inşai ve fiziki müdahale’

Şüpheli savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ileri sürülen iddianamede, sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda Rıza Sarraf ve Firuz Akın Han’ın, Koruma Bölge Kurullarından izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yaptığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler Sarraf ve Han hakkında “İmar kirliliğine neden olma” ve “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi. Konuyla ilgili yargılanmaya Anadolu 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.