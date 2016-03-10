Reza Zarrab: Zencani hiçbir zaman ortağım olmadı; İran'ın parasıyla ticaret yapmadım

Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı Reza Zarrab, İran’da milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Bebek Zencani ile ortak olduğu iddialarına ilişkin haberleri yaptığı bir açıklamayla yalandı.

Zarrab, açıklamada “Babek Zencani hiçbir zaman benim 'ortağım' olmadı ve ben İran Devleti’nin parası ile ticaret yapmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkeme yararlı bir vatandaş olarak yaşamaya da, çalışmaya da devam ediyorum” dedi.

Zencani ile ortaklık iddialarını yalanlayan Zarrab, “Bu haberlere birçok defalar doğru olmadığı yönünde tepki ve cevap verdiysem de kirli odaklara hizmet eden zihniyetler bu yalana sarılmaktan vazgeçmediler. İran Mahkemeleri, İran Devleti aleyhine işlenen bir suçun soruşturmasını yapıyor uzun zamandır. Bu kadar derin ve çok yönlü yapılan bir soruşturmanın sonunda kararını veren İran Mahkemeleri konuyla hiçbir ilgim olmadığını açıkça ortaya koymuş olmasına rağmen burada, Türkiye’de kirli odaklara hizmet eden bazı kişi ve kurumların ısrarla beni bu soruşturmayla ilişkilendirmeye çalışmalarının hiçbir hukuki, insani ya da mantıklı izahı bulunmamaktadır” dedi.

Zarrab’ın Zencani ile ortak olmadığını iddia ettiği açıklamanın devamı şöyle:

“İran devleti tarafından şahsıma yöneltilen bir suçlama olmadığı gibi hakkımda açılmış, devam eden ya da sonuçlanmış bir soruşturma da bulunmamaktadır. Bununla da yetinmeyen aynı kirli zihniyet bugün (10 Mart 2016) malvarlığımı satışa çıkardığım yönünde haberleri bazı internet siteleri aracılığıyla yayınlamaya başladı. Yine bu yalan haberin temelinde de beni hiç ilgim olmayan bir suçla ve soruşturmayla ilişkilendirme gayesi bulunmaktadır.”

“Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkeme yararlı bir vatandaş olarak yaşamaya da, çalışmaya da devam ediyorum. Ailem, sahip olduğum varlıklarım ve yatırımlarımla Türkiye’deyim. Siyasi başarısızlıklarının faturasını bana kesmeye çabalayanlar, bana hakaret ederek reyting, tiraj toplamaya uğraşanlar, hakkımda asılsız haber yaparak gündem değiştirmeye çalışanlar, sizlerle bağımsız Türk Mahkemeleri huzurunda hesaplaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Dünyada ve Türkiye'de çözülmesi gereken bunca sorun varken beni bu asılsız haberlerle gündeme taşıyan zihniyeti esefle kınıyor ve bu yönde çıkan yalan haberlere itibar edilmemesini siz değerli kamuoyundan önemle rica ediyorum.”