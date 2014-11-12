Reza Zarrab, uçağına bindirdiği bakanları tek tek not etmiş

17 Aralık’ın kilit ismi İran asıl­lı işa­da­mı Reza Zarrab, uçağına aldığı isimlerle masraflarını tek tek not ettiği, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın umre gezisinin 43 bin dolara mal olduğu iddia edildi.

Zarrab’­ın, 17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da evin­de ve iş ye­rin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan ara­ma­lar­da dikkat çeken bil­gi­lerin or­ta­ya çık­tığı öne sürüldü.

Grihat.com'da yer alan ddiaya göre, Zarrab 2013 yı­lı içe­ri­sin­de özel uça­ğı ile ne­re­den ne­re­ye ki­m ile git­ti­ği­ni ka­yıt al­tı­na almış.

'Masraflar da kayıtta'

İd­di­a edi­len bel­ge­le­re gö­re es­ki bakanlar Za­fer Çağ­la­yan, Egemen Bağış, bakanlar Meh­di Eker, Na­bi Av­cı, işa­da­mı Fet­tah Ta­mim­ce se­ya­hat eden­ler ara­sın­da.

Not defterinden çıkan hesaba göre, Reza Zarrab, Zafer Çağlayan’ın 43 bin dolarlık, Egemen Bağış’ın ise 47 bin dolarlık umre gezisinin masraflarını da üstlendiği iddia edildi.

'Almış, götürmüş, ağırlamış ve bir kenara yazmış'

Elde edildiği iddia edilen notlara göre Zarrab, TC-RZA kuyruk numaralı uçağında sadece bakanları değil AKP’li vekiller ile işadamlarını da ağırladı. Bu isimler arasında Isparta Milletvekili Sait Dilek ve Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu ve bakan çocukları Kaan Çağlayan ile Barış Güler de yer aldı.