Reza Zarrab, uçağına bindirdiği bakanları tek tek not etmiş

17 Aralık’ın kilit ismi İran asıllı işadamı Reza Zarrab, uçağına aldığı isimlerle masraflarını tek tek not ettiği, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın umre gezisinin 43 bin dolara mal olduğu iddia edildi.
Zarrab’ın, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde ve iş yerinde mahkeme kararıyla yapılan aramalarda dikkat çeken bilgilerin ortaya çıktığı öne sürüldü.
Grihat.com'da yer alan ddiaya göre, Zarrab 2013 yılı içerisinde özel uçağı ile nereden nereye kim ile gittiğini kayıt altına almış.
'Masraflar da kayıtta'
İddia edilen belgelere göre eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, bakanlar Mehdi Eker, Nabi Avcı, işadamı Fettah Tamimce seyahat edenler arasında.
Not defterinden çıkan hesaba göre, Reza Zarrab, Zafer Çağlayan’ın 43 bin dolarlık, Egemen Bağış’ın ise 47 bin dolarlık umre gezisinin masraflarını da üstlendiği iddia edildi.
'Almış, götürmüş, ağırlamış ve bir kenara yazmış'
Elde edildiği iddia edilen notlara göre Zarrab, TC-RZA kuyruk numaralı uçağında sadece bakanları değil AKP’li vekiller ile işadamlarını da ağırladı. Bu isimler arasında Isparta Milletvekili Sait Dilek ve Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, işadamı Celal Koloğlu ve bakan çocukları Kaan Çağlayan ile Barış Güler de yer aldı.