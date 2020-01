Reza Zarrab, mafya üyeleri ile eski IMF Başkanı'nı cinsel taciz davasında savunan ünlü avukatı tuttu

ABD’ye giriş yaparken Miami havaalanında FBI tarafından 19 Mart günü tutuklanan iş adamı Reza Zerrab, 25 gece yattığı Miami Federal Cezaevi’nden çıkarılarak New York’a nakledilmek üzere otobüs ile yola çıkarıldı. Zarrab’ın ilk durağı ise Tallahassee oldu. Mafya üyeleri ve ünlülerin avukatlığını yapan Benjamin Brafman (67) New York’ta Reza Zarrab’ı savunacak. 2011’de cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın da avukatlığını yapan Brafman, Güney New York Eyalet Mahkemesi’ne dilekçe vererek davaya ismini yazdırdı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Amerikan Federal Güvenlik Birimi’ne ait özel cezaevi otobüs ile aktarmalı olarak New York’a nakledilecek olan Zarrab’ın ilk durağı Tallahassee oldu. Zarrab, beraberinde başka tutuklularla birlikte Miami şehrindeki cezaevinden çıkarılıp, 8 saat otobüs yolculuğundan sonra geceyi yine Florida eyaletindeki Tallahassee şehri federal cezaevinde geçirdi.

En fazla 8 saat

Miami ve New York arasındaki mesafe ise otomobille hiç durmadan 24 saat sürüyor. Zarrab’ın ise günde en fazla 8 saat yol katetmesi bekleniyor. Ayrıca Zarrab, kalacağı her cezaevi sonrasında başka bir otobüs beklemek zorunda. Böylece Zarrab’ın New York’taki Manhattan Federal Cezaevi’ne nakledilene kadar en az 2-3 cezaevinde kalması ve toplamda yolculuğun 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Reza Zerrab hakkındaki iddianame dosyasını hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara’nın ofisinin Basın Sözcüsü James Margolin önceki gün, Zarrab’ın naklinin Amerikan Federal Güvenlik birimi tarafından otobüsle gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Zarrab'a ünlü avukat

Mafya üyeleri ve ünlülerin avukatlığını yapan Benjamin Brafman (67) New York’ta Reza Zarrab’ı savunacak. 2011’de cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın da avukatlığını yapan Brafman, Güney New York Eyalet Mahkemesi’ne dilekçe vererek davaya ismini yazdırdı.