"Reza Zarrab konuşursa her şeyin karışacağını biliyorlar"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, siyasi iktidarın Türkiye’yi rehine durumuna düşürdüğünü ifade ederek, “Reza Zarrab’ı kurtarmak istiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Zarrab konuşursa her şeyin karışacağını biliyorlar” dedi.

Türkiye'de bir erken seçim olması durumunda bugünden ortaya çıkacak iradenin önemli olduğunu belirten Bilgen, “Yerel seçimler genel seçimlerden önce yapılırsa emin olun ki yerel seçimlerde vereceğimiz sınav Türkiye’de başkanlık sınavının nereye varacağını, kiminle yürüyeceğini, yeni alternatiflerin inşa edilip edilmeyeceğini ortaya koyacak” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü 2’nci Olağan Kongresi’nde konuşan Bilgen, 7 Haziran süreci ve öncesinde yaşananlara değindi.

"Katliamı önleme iradesi sergilenmemiş”

Bilgen, “5 Haziran’da çok net biçimde ortaya çıktığı üzere mitingimiz göz yumularak bile bile bombalandı. O bombalama eylemine katılanların çok yakın akrabaları Suruç'ta da ortaya çıktı. Gençlerin dayanışma için ortaya koyduğu duyarlılık tahammülsüzlük ile karşılandı” diye konuştu.

Sonrasında Ankara'da Gar Meydanı’nda barış isteyenlerin hedef alındığını hatırlatan Bilgen, “Bugün ortaya çıkıyor ki o katliamı yapanların her birinin telefonu aylarca dinlenmiş. İzlenmişler. Ama o katliamı önleme iradesi sergilenmemiş” ifadelerini kullandı.

"Filmin sonuna geldik"

"Eğer hedefiniz büyükse yükünüz ağır olur” diyen Bilgen, şöyle devam etti:

“Yükünüz ağır ise elbette ödeyeceğiniz bedel biraz daha ağır olur. Umutluyum, filmin sonuna geldik. Bizi, insan hakları savunucuları, gazetecileri akademisyenleri, eş başkanları, belediye başkanlarını rehine gibi görenler, rehine muamelesi yapanlar, kendi ülkesinin insanını Avrupa ile pazarlık haline getirmek isteyenler aslında kendileri rehine durumuna düştüler."

"Türkiye rehine durumuna düştü"

Siyasi iktidarın politikaları nedeniyle Türkiye’nin rehine durumuna düştüğünü belirten Bilgen, şunları söyledi:

“Türkiye’yi Amerika ziyaretinde Fethullah Gülen’i istiyor gibi gösterenler şimdilerde öğreniyoruz ki Reza Zarrab’ı kurtarmak istiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Reza Zarrab konuşursa her şeyin karışacağını biliyorlar. Reza Zarrab kendini kurtarmak için itirafçı olursa ne kadar beyefendinin ailesinin canının yanacağını biliyorlar. Bu nedenle rehine durumuna düşen Türkiye'yi kurtarmak zorundayız."