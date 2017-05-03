Reza Zarrab hâkim karşısına çıktı

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab, Mart 2016’dan beri para aklamak, banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan tutuklu bulunduğu Manhattan'da New York Güney Bölgesi mahkemesinde TSİ ile 21:00'de hâkim karşısına çıktı.

Zarrab'ın suçlandığı konularla ilgili olarak geçen 27 Mart'ta tutuklanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da duruşmaya çıkarıldı. Sarraf'ın kalmakta olduğu Metropolitan Cezaevi'nden Brooklyn Cezaevi'ne aktarılan Atilla ve Sarraf mahkum üniformaları ile yargıç karşına çıkarıldılar. Duruşma sırasında Sarraf ve Atilla arasında herhangi bir diyalog yaşanmadı.

Hâkim Richard Bergman'ın kendisine İngilizce yönelttiği sorulara tercümanı aracılığıyla Türkçe cevaplar veren Zarrab, avukatlarının çıkar çatışmasıyla ilgili kendisine yöneltilen tüm soruları anladığını ve çıkar çatışması nedeniyle meydana gelebilecek tüm konulardaki haklarından feragat ettiğini belirtti.

Zarrab'a, savunma takımına yeni katılan tanınmış isimlerden eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in temsil ettikleri hukuk şirketlerinin aynı zamanda Zarrab'ın davasına da müdahil olan ve Zarrab'ın aksine çıkar çatışması konusundaki haklarından feragat etmeyen, başta Citibank, Deutsche Bank, HSBC ve diğer bankaların çıkarlarıyla Zarrab arasında kalmaları durumunda o bankaları seçebilecekleri hatırlatıldı.

Sarraf, avukatları Rudolph Giuliani ile Michael Mukasey'in hem davada adı geçen bankaların avukatlıklarını yaptıklarının hem de Türkiye adına ABD'de lobicilik faaliyetinde bulunduklarının farkında olduğunu söyledi.

Zarrab, Yargıç Richard Berman'ın 'Bu durumun çıkar çatışması yaratabileceğini anlıyor musunuz, bunu kendi cümlelerinizle anlatın' sözleri üzerine; 'Başsavcılığın teorik olarak bankaların karşı karşıya olduğum suçlamalara ilişkin zarara uğramış mağdur taraf olmalarına karşı, bazı savunmaların bankaların, bazı savunmaların benim zarıma olabileceğini anladım. Mesleki tecrübelerine güvendiğim için birlikte çalışmaktan memnunum ve bir çıkar çatışması olacağını düşünmüyorum' dedi.

Sarraf'ın davası 11 Mayıs'a, Atilla'nın davası ise 18 Mayıs'a ertelendi.