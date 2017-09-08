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Reza Zarrab davasının hâkimi Berman: Zafer Çağlayan’la dosyanın seyri değişti

Richard Berman iddianamede Halk Bankası'nın 'kurum olarak öne çıktığını' ifade etti

08 Eylül 2017 00:43

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada yaklaşık bir buçuk senedir ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın davasına ek iddianame ile dört yeni sanık eklendi.

İddianamede bu sanıklar Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Zarrab'ın çalışanı Abdullah Happani olarak ifade edildi.

Eski Başsavcı Bharara’nın yerine New York Güney Başsavcılığına vekaleten bakan Joon H. Kim tarafından hazırlanan son iddianamede Çağlayan ve Aslan yaptırımların ihlali için komplo ve işbirliği yapmakla suçlanıyor.

İddianamenin hazırlanmasınn ardından açıklama yapan davanın yargıcı Richard Berman, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da yer aldığı yeni iddianame ile birlikte davanın seyrinin değiştiğini söyledi. Berman ayrıca yeni iddianame ile Halk Bankası'nın öne çıktığını da ifade etti.

ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın davasında yargılanan Halkbank yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla, dün hakim karşısına çıktı.

Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunduğunu aktardı.

“Halk Bankası öne çıkıyor”

 Yargıç Richard Berman, söz konusu iddianame ile bir devlet kuruluşu olan Halk Bankası'nın 'kurum olarak öne çıktığını' ifade etti. Berman, Atilla hakkında kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoları delme gibi çok güçlü iddialar olduğunu söyledi.

Savcılık makamı ise, Atilla'ya yöneltilen suçların işlendiğinin aşikar olduğunu, İran ve Türkiye'de üst düzey yetkililerin de bu işlem için koruyucu, kollayıcı rolleri olduğunu ve rüşvet aldıklarını belirtti.

Berman, Atilla'nın davasının 25 Eylül'de devam etmesine karar verdi.

 

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