Reza Zarrab davasında jüri seçimi tamamlandı; ilk duruşma bugün görülecek

ABD'de yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın adıyla anılan davada jüri seçimi tamamlandı. 82 jüri adayından 12 jüri üyesi belirlendi. Davanın ilk duruşması bugün görülecek. Mahkeme hâkimi Richard Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15’i (TSİ: 18.00) verdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 20 ayı aşkın süredir ABD'de tutuklu bulunan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab ile eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, Reza Zarrab'ın itirafçı olacağı kesinleşti. Reza Zarrab bugün jüri seçimlerinin yapıldığı duruşmada dağıtılan ‘potansiyel tanıklar' listesinde yer aldı.

Mahkeme Hakimi Berman da, jüri seçimi sırasında davada yargılanacak tek sanığın “Mehmet Hakan Atilla olduğunu” belirterek, isim vermeden Zarrab'ın, savcılık ile anlaştığını resmen açıkladı.

Berman, usul gereği jüri adaylarına hitaben konuşmasında “Sizler mahkemede sunulan delillere bakarak neyin gerçek olduğuna karar vereceksiniz, biz ise yasalara bakacağız. Bunu yapamayacak olan varsa şimdiden söylesin” çağrısı yaptı.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in şirketinde çalışan Hikmet Tüner'in de tanık listesinde yer aldığı bildirildi.

Mehmet Hakan Atilla'ya yönelik 6 suçlama

Yargıç Berman, Atilla’ya yönelik 6 suçlamayı okudu:

-ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için örgüt kurma

-Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (IEEPA) delmek için örgüt kurma

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma

-Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için örgüt kurma

-Kara para aklama

-Kara para aklamak için örgüt kurma.

Duruşmaların 3-4 hafta sürebileceğini belirten Berman, 25 Aralık Noel gününe kadar duruşmanın bitmemesi durumunda 3 Ocak’tan sonra devam edileceğini kaydetti.

Jürilere isim listesi verildi

Berman, jüri adaylarına savcılarla veya savunma avukatlarıyla kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığını da sordu. Daha sonra duruşmalarda ismi geçebilecek isimlerden oluşan 9 sayfalık bir listeyi jüri adaylarına dağıtan yargıç, içlerinden herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Listede 175 kişi ve 119 firma ismi yer alırken, sanık ve avukat isimlerinin yanı sıra Fetullah Gülen, Egemen Bağış, Bilal Erdoğan, Ali Babacan, Barış Güler, Ebru Gündeş, Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da isimleri yer aldı.

Listede 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar ve eski polislerin isimleri de vardı. Davayla ilişkilendirilen ABD bankalarının da yer aldığı listede Türkiye’den Halkbank’ın yanı sıra Ziraat ve Aktif Bank da yer aldı.

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12 kişilik jüri seçildi

Davada 12 kişilik jüri seçileceği belirtilirken 82 jüri adayı sayısı ilk olarak 36’ya daha sonra 12’ye indirildi.

Salona getirilen 2 adet siyah kutu içinden kura ile adaylar hakimin kürsüsüne çağırılırken, burada avukat ve savcıların eşliğinde sorduğu sayılar duyulmadı.

Sabah oturumu sonununda sadece 24 aday belirlendikten sonra ara verildi.

İlk duruşma bugün

Duruşmaların 2, 3 veya 4 hafta seri olarak devam edeceğini söyleyen Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15’i verdi. Davaya seçilecek jüri üyelerinin ad ve soyadları gizli tutuldu, jüri üyeleri numaralarla tanımlandı.

Davanın ilk duruşması bugün görülecek.