Reytinglerde birinci olan 'Rüzgarın Kalbi' neden yayından kaldırıldı?

Fox TV’de 20 Ağustos Cumartesi günü yayın hayatına “Merhaba” diyen ve başrollerinde Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Rüzgarın Kalbi dizisi 9. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Rüzgarın Kalbi dizi projesi sizlerin sayesinde haftalarca 1. olduğu halde yayın günü değiştirilmiştir. Haliyle aynı başarıyı gösterememiştir" dedi.

Daha önce cumartesi günleri yayınlanan dizinin geçen hafta yayın günü değişmiş ve pazartesi gününe alınmıştı. Bu değişiklikle beraber reytinglerde düşüş yaşayan dizinin yayın hayatına son verildi. Rüzgarın Kalbi dizisinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:







"Rüzgarın Kalbi" Final Bölümüyle Ekrana Gelecek!Başrollerinde Burak Serdar Şanal, Deniz Baysal, Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman gibi isimlerin yer aldığı; yapımcılığını Filmevi Yapım'ın, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın üstlendiği “Rüzgarın Kalbi” final bölümüyle 24 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Fox Tv ekranlarında olacak.