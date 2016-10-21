T24 LogoT24 Logo
Magazin

Reytinglerde birinci olan 'Rüzgarın Kalbi' neden yayından kaldırıldı?

Dizinin geçen hafta yayın günü değişmiş ve pazartesi gününe alınmıştı

21 Ekim 2016 17:36

Fox TV’de 20 Ağustos Cumartesi günü yayın hayatına “Merhaba” diyen ve başrollerinde Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Rüzgarın Kalbi dizisi 9. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Rüzgarın Kalbi dizi projesi sizlerin sayesinde haftalarca 1. olduğu halde yayın günü değiştirilmiştir. Haliyle aynı başarıyı gösterememiştir" dedi. 

Daha önce cumartesi günleri yayınlanan dizinin geçen hafta yayın günü değişmiş ve pazartesi gününe alınmıştı. Bu değişiklikle beraber reytinglerde düşüş yaşayan dizinin yayın hayatına son verildi. Rüzgarın Kalbi dizisinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:


Rüzgarın Kalbi neden yayından kaldırıldı

"Rüzgarın Kalbi" Final Bölümüyle Ekrana Gelecek!Başrollerinde Burak Serdar Şanal, Deniz Baysal, Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman gibi isimlerin yer aldığı; yapımcılığını Filmevi Yapım'ın, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın üstlendiği “Rüzgarın Kalbi” final bölümüyle 24 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Fox Tv ekranlarında olacak. 

ETİKETLER

Rüzgarın KalbidiziFOX TVyayından kaldırılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24