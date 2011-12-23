Reytingin bitirdiği diziler



Çağnur Öztürk - T24

Reyting operasyonu sonrası reyting ölçümleri süresiz durduruldu ancak sezon başından beri büyük heveslerle başlayan birçok yapım yayından kaldırıldı yani reyting denen azaba yenik düştü.Arada unutulanlar da olabilir o derece yani.En son kaldırılan dizi haberi olarak Bizim Yenge var. Sezona hızlı giriş yapan hatta 1.likler tadan diziyi açıkçası ilk birkaç bölümden sonra izleyemedim.Çünkü konu tekrarı vardı, sürekli aynı eksen etrafında dönüyordu. Yan karakterler sağlam yan hikayelerle desteklenemedi ve son iki bölümün yayınından sonra bitiyor.Dizinin oyuncularından Caner Özyurtlu twitterdan ‘Bizim Yenge bitti. Tekrar çalışmak isteyecegim pek cok insanla tanıştım. En azından artık fönsüzüm’ şeklinde duyurdu.Star TV’nin Doğuş Grubu’na geçmesiyle iyi giden dizilerden biri olmasına rağmen bitti. Bitecek dizileri tahmin etmek zor olmadı bu süreçten sonra.Geniş Aile’nin de bitmesi tesadüf değildi Kanal D’den Star’a destek için geçen dizide ivme kaybı vardı, çok fazla oyuncu ve hikaye değişimi de bir dizi için negatiftir.Anneler ile Kızları ise bu sezon en sevdiğim dizilerdendi tam anlamıyla hayatın gerçeklerini anlatıyordu ama sanırım yeni yönetim TVen için anlaştığı onun benzeri yine bir kadın mücadelesi hikayesi Tek Başımıza’yı tercih etti.Yalancı Bahar açıkçası geleceğini parlak bulmadığım dizilerdendi. O da yan hikaye sıkıntısı çekti, tekrara düştü.Papatyam çok güzel bir diziydi, farklıydı bir kere sömürmedi izleyiciyi, samimiydi ama yeni yönetim böyle karar verdi.Bul Bakalım, Altın Günü ve Gelin Duymasın yarışmaları da başarısız bulduklarımdandı.Sensiz Olmaz Hikaye çok klasik, Aliye ve Binbir Gece dizilerinin kombinasyonu yapılmış.Boşanmış bir ailenin çocuğu, baba çocuğu almak ister, anne- baba sürekli çatışırlar, arada kalan çocuk ise hastalığa yakalanır…Arka Sokaklar, Al Yazmalım, Yer Gök Aşk, Yalancı Bahar gibi dizilerle aynı anda yayınlandığından rakipleri de güçlü. Bugünde devam ederse reytingleri vasat gidecektir. Show TV bu dizinin gününü tekrar düşünmeli* diye yazmıştım nedenler ortada.Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, ‘Nurgül Yeşilçay’ın kitlesi olduğuna inandım ama yanılmışım’ gibi açıklamalar yaptı en son Teke Tek’te Gün Akşam Oldu Halil Ergün’ün yeni dizisinde izleyici kandırıldı mı? demiştim. Filiz Akın artık ekranlarda, iki usta oyuncu birlikte başlıkları Akın’ın dizinin ilk bölümünde ölmesiyle fos çıktı. Halil Ergün artık üzerine yapışan ağlayan baba rolünden sıyrılmalının kanıtı.İstanbul’un Altınları böyle olmayacak senaristi değiştrelim dediler ama değiştiği halde bir faydası olmadı. Kadronun hatırına uzun bile sürdü. Senaryo sorunluydu.Aşağı Yukarı Yemişlililer, Reis, Seni Bana Yazmışlar, Kurşun Bilal hep bir öncekilere benzeme telaşındalardı, taklitler asıllarını yaşatamadı.Bir Günah Gibi dönem dizisi dizi sektörümüzde en emek verileni, kaldırılması üzenlerden biriydi.5’er Beşer ise ekranda olmasını istediğim güzel deneysel bir yapım. Çok başarılı oyuncular yetenekleriyle şaşırtıyor. Hatta tıpkı ÇGHB gibi prime-time’da yayınlamalı ATV demiştim. AliSunal’ın twitterda açıkladı, program yeni bir kanal arayışında.Kalbim Seni Seçti de başta iyi olmasına rağmen hikayede değişikliklerle düşü yaşadı. Sen Hak Ediyorsun güzel bir amacı olan bir yarışmaydı ama Yiğit Özşener’e sunuculuk yakışmamıştı. AY Yapım’ın daha çok dizi işinde başarılı olduğunu gördük.Zehirli Sarmaşık’ı da sevmiştim, hikaye oyunculuklar gayet iyiydi, merak öğesi fazlaydı ama sanırım yapımda tasarrufa gitme zorunluluğu sonucu dizinin sonu hazırlandı.Dedektif Memoli için sadece hiç tekrardan çekilmemeliydi diyorum.