Reyting yarışında son durum ne; hangi kanal, dizilerini tutturdu?

Vatan gazetesi yazarı Oya Doğan, televizyon kanalları arasındaki reyting yarışıyla ilgili olarak "Show TV 1, atv 1, Fox TV 1, Kanal D bazen 2, kimi zaman 1, bazen de hiç, Star bazen 2, bazen 3, TRT1 1 Prime Time birinciliğine sahip! Sonuç; şampiyon şu anda Star TV!" dedi.

Oya Doğan'ın "Hangi kanal, dizilerini tutturdu?" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bugün ekrana gelen dizilere yakından bakma vakti! Haftanın ilk günü pazartesiyle başlayalım. Show TV’de İçerde, Kanal D’de Babam ve Ailesi, TRT 1’de Hangimiz Sevmedik, Star TV’de Paramparça, Atv’de Kırgın Çiçekler, Fox TV’de Bana Sevmeyi Anlat var. Şimdilik pazartesinin galibi belli! İçerde tüm rakiplerinin önüne geçti. Haftalardır zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. İkincilik ise Kırgın Çiçekler’de... Babam ve Ailesi geçen hafta yükselmeye başladı. Ancak bu hafta cumadan pazartesiye gelen Bana Sevmeyi Anlat Babam ve Ailesi ve Paramparça’yı zorlayabilir. Çünkü benzer bir kitle tarafından izleniyor. Kısacası pazartesi Prime Time’ın galibi uzun süre Show TV olacak gibi görünüyor. Salı akşamları Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Anne, Show TV’de Gülümse Yeter, Fox TV’de Familya, Kanal D’de Hayat Şarkısı, TRT 1’de Yüzyıllık Mühür var. Uzun süredir salının galibi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dı. Ancak Anne bir geldi, pir geldi. İki haftadır zirveye yerleşti. Bu sene hiçbir kanal rahat edemiyor. Çünkü oldukça oynak bir reyting sistemi var. Tam bir dizi “Oh yerimi garantiledim” diyecekken başka bir dizi yerini alabiliyor. Salı akşamı da tam olarak bu yaşanıyor. Bir süre daha Star TV salı akşamlarının Prime Time birincisi olacak, Anne zirvede kalacaktır, ancak hikâyeyi açmazlarsa bir süre sonra durum değişebilir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikincilik koltuğunda! Yeni hamlelere ihtiyacı var. Familya finale doğru yürüyor. Hayat Şarkısı yerinde saymaya devam ediyor.

Asi ve Mavi yükselişte

Çarşamba akşamlarının birinci ve ikincisi belli! Diğer diziler üçüncü olmak için yarışıyor. TRT 1’de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul zirvedeki yerini kimselere bırakmayacaktır. İkincilik koltuğunda ise Star TV’de yayınlanan Kara Sevda var. Üçüncülük ise Fox Tv’de ekrana gelen No: 309’da! No: 309, uzun süre zirveyi kimselere bırakmamıştı. Ancak Diriliş’in gelişiyle taşlar yerinden oynadı ve üçüncülüğe indi. Kanal D’de ekrana gelen Poyraz Karayel düşüşünü sürdürüyor. Sonuçta; çarşamba Prime Time birincisi ise sezon sonuna kadar TRT 1 olacaktır. Perşembe en zorlu günlerden biri! Perşembe Kanal D’de Vatanım Sensin, Star TV’de Cesur ve Güzel, Fox TV’de Umuda Kelepçe Vurulmaz, Show TV’de Cesur Yürek, Atv’de Yeter var. Yeter zirveden uzaklaşalı epey zaman oldu. Cesur Yürek’te zirveye yaklaşamıyor. Umuda Kelepçe Vurulmaz yükselişe geçti. Daha da yükselmeyi hak ediyor. Cesur Yürek ve Vatanım Sensin arasındaki mücadele yeni başlıyor. O nedenle perşembenin Prime Time galibi bazen Kanal D, bazen Star olacaktır. Cuma Star Tv’de Kiralık Aşk, TRT 1’de Sevda Kuşun Kanadında, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Asi ve Mavi, Fox TV’de Muhteşem Yüzyıl Kösem, Show TV’de Güldür Güldür var. Geçen haftaya kadar Arka Sokaklar zirveyi kimseye bırakmıyordu. Güldür Güldür’de ensesinde duruyordu. Ancak Asi ve Mavi ciddi bir yükselişe geçti ve birinciliğe oturdu. Bir süre daha yerini koruyacak ve cuma akşamlarının Prime Time birincisi Atv olacaktır. Tabii ki kaygan reyting sisteminde Arka Sokaklar yeni hamle yapmadığı sürece...

Star şu anda şampiyon

Cumartesi Fox TV’de ekrana gelen Kalbimdeki Deniz, Show TV’deki Aşk Laftan Anlamaz, Star TV’deki Yüksek Sosyete, Atv’deki Kertenkele, TRT 1’deki Seksenler, Kanal D’deki Altınsoylar arasındaki mücadeleyi Fox kazanıyor bir süredir! Ancak daha iyi bir iş geldiğinde sonuç değişecektir. Çünkü cumartesi de tam anlamıyla dizisine sadık bir izleyici yok. Daha iyi bir şeyi hemen kabullenecek bir profil var. Pazar akşamlarının galibi Hayat Bazen Tatlıdır yani Star TV. Fox TV’de O Hayat Benim, Kanal D’de Bodrum Masalı, atv’de Seviyor Sevmiyor, TRT 1’de Baba Candır ise ne yazık ki zirveye yanaşamıyor bile... Show TV 1, atv 1, Fox TV 1, Kanal D bazen 2, kimi zaman 1, bazen de hiç, Star bazen 2, bazen 3, TRT 1 1 Prime Time birinciliğine sahip! Sonuç; şampiyon şu anda Star TV!