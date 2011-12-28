Reyting ölçümü 5 ilde, 1045 hanede yapılacak

T24 - TNS mayıs ayından itibaren 5 ilde, 1045 hanede ölçümlere başlayacak. Önceki reyting ölçüm sistemi, Türkiye'nin tamamını yansıtmadığı için eleştirilirken, TNS'nin sadece 5 ilde veri alacak olması tartışmaları beraberinde getirecek.



Son günlerde reyting ölçümlerinde yaşanan skandalın ardından sonuca varıldı. Reyting ölçüm şirketi AGB ile yollarını ayıran Televizyon İzleme ve Araştırma Kurulu (TİAK), mayıs ayına kadar Türkiye'de reyting ölçümlerinin yapılmaması yönünde karar aldı. Daha önce bu boşluğun TRT ile doldurulabileceği iddia ediliyordu. Ancak TRT başta olmak üzere ilgili tarafların katıldığı TİAK Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre; AGB'den sonra TİAK'ın, Türkiye'deki izlenme oranlarını ölçmek üzere anlaştığı yeni şirket olan TNS, ilk etapta mayıs ayında 5 ilde en az bin 45 haneden veri alacak. Üretilen veriler 'sektör datası' olarak kabul edilecek. TNS'nin yürüteceği çalışma, ay bazında sisteme dâhil edilen bilgiler, aşama aşama TİAK'ın bilgisine sunulacak. Brüt 4 bin haneden veri alınması ise ileriki dönemlerde gerçekleşecek.



Toplantıda, TNS devreye girene kadar, reyting ölçümlerini TRT'nin yürütebileceği konusunda ise anlaşma sağlanmadı. Bu yüzden TRT, kendi ölçümlerini kendisi yapmaya devam edecek. TİAK Yönetim Kurulu'nun aldığı bir diğer önemli karar ise veri alınamayacak olan yaklaşık 5 aylık sürece ilişkin. Zaman gazetesinin haberine göre, datasız geçecek olan süreçte; reklam veren, reklam ajansları ve yayıncı kuruluşları karşılıklı mutabakat ile anlaşmaya varacak. Bu da önceki verilerin dikkate alınabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra televizyon kuruluşları, daha önce olduğu gibi TRT'nin ölçüm şirketi SBT Analiz şirketinden veri satın alabilecek.





