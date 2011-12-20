Reyting ölçümleri süresiz olarak durduruldu!

T24

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş , AGB ile sözleşmesini daha önce yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:"Son zamanlarda kamuoyu gündemine gelen TV ölçüm sistemindeki deneklerin deşifre olduğu ve manipülasyon yapıldığı iddiaları savcılık kararıyla araştırılma konusu olmuş, panelde aktif bulunan 2224 haneden halen 1110 tanesinin adres bilgilerinin sızdığı tespit edildiği bilgisi TİAK A.Ş.’ye ulaşmıştır.Bu çerçevede:1-Reklam pastasının dağıtılmasına esas teşkil eden ve NAM A.Ş. (AGB) tarafından yürütülen bu ölçüm sisteminin güvenirliği ortadan kalkmıştır. TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu, NAM A.Ş. (AGB) tarafından yürütülen ve manipüle edildiği iddia edilen ölçüm sisteminin 20 Aralık 2011 tarihi (bugün) itibariyle durdurulması kararı almıştır.2-Yeni dönemde TV İzleme ölçümü için sözleşme imzalanmış bulunan TNS Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ile bu süreçten etkilenmeden çalışmaların yürütülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."