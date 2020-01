Reyting ölçüm şirketlerine baskın yapıldı

T24

Pahalı hediye iddiası



Can Tanrıyar'dan açıklama





Ocak 2010'da ayrılmıştı



Medyapım ve TIMS Prodüksiyon da arandı



Mali Polis Koşuyolu’nda bulunan AGB şirketinin merkezi ve 25 değişik adrese baskın düzenledi. Polisin söz konusu adreslerde araması devam ederken AGB baskınında 7 kişinin gözaltına alındı.İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, reyting ölçüm şirketleri ile bazı film yapım firmalarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında firma sahiplerinin de bulunduğu 2'si kadın 7 kişi yakalandı.Bu kişilerin üzerlerinde, iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada, harddiskler, 5 adet cep telefonu, çok sayıda dijital malzeme ile dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu şirketlerin bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yaptıkları iddia edildi. Bazı iş yerleri ile evlerde aramaların sürdüğünü ifade eden polis yetkilileri, gözaltı sayısında artış olabileceğini kaydetti.İstanbul’daki "reyting" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin arasında eski AGB çalışanı O.K. ile yapımcı S.Ç’nin de olduğu öğrenildi. Operasyonda bazı yapım şirketlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Yapım şirketlerinin ulaştıkları reyting ölçüm deneklerine pahalı hediyeler verip kendi yapımları olan programları izlettirip haksız rekabet ortamı yarattıkları iddia edildi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği reyting operasyonunun TRT ve bazı yapım şirketlerinin reyting ölçümlerinde haksızlık yapıldığı ihbarı üzerine başladığı belirlendi. Savcılık talimatı doğrultusunda ekipler, şikayette adı geçen programların reyting ölçümlerini ve bu programları yapan şirketleri ve AGB çalışanlarını takibe aldı. Yapım şirketlerinin reyting ölçüm denekleriyle çıkar ilişkisi içinde olduğu tespit edildi. İddiaya göre yapım şirketleri, bazı AGB çalışanlarından evlerinde reyting ölçüm cihazları bulunan ve bilgilerinin saklı kalması gereken deneklerin bilgilerini aldı. Daha sonra ise ulaştıkları reyting ölçüm deneklerine, pahalı hediyeler verip kendi yapımları olan programları izletiyorlardı.Öte yandan gözaltına alınan 7 kişinin arasında eski AGB çalışanı O.K. ve yapımcı S.Ç. de bulunuyor.Televizyon programı yapımcısı Can Tanrıyar operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok doğru bir operasyon bu. Arkasından çok şey çıkacak. Bunları yarın öbür gün anlatacağım. Bu konuda ne biliyorsak paylaşacağız. Elimdeki çok önemli bilgileri polisle paylaşacağım. Gecikmiş bir operasyon." dedi.TRT, TİAK’ın da içinde bulunduğu rating ölçümleme sisteminden Ocak 2010 tarihinde ayrılmıştı.TRT’nin kararı ile ilgili ilk açıklamayı, Hukuk Müşaviri Avukat Veysel Gümüş, "Günün Konusu" programında yapmıştı.Operasyon kapsamında Medyapım ve TIMS Prodüksiyon'da arama yapıldı.Levent Mahallesi Karanfil Caddesi Yeşil Çimen Sokak'taki Medyapım ile Levent Caddesindeki TIMS Prodüksiyon'a gelen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şirketlerde arama yaptı.Polis ekipleri, aramaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde şirketlerden ayrıldı.Operasyon kapsamında, Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırmaları Hizmetleri AŞ'nin Kadıköy'deki binasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce arama yapılmıştı.