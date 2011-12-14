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Reyting ölçüm şirketlerine baskın yapıldı

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen...

14 Aralık 2011 02:00

T24 - Reyting ölçümlerinde usulsüzlük yaparak yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları iddia edilen kişi ve şirketlere operasyon düzenleniyor. AGB başta olmak üzere çok sayıda yapım şirketine düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonrası arama yapıldı. 

Mali Polis Koşuyolu’nda bulunan AGB şirketinin merkezi ve 25 değişik adrese baskın düzenledi. Polisin söz konusu adreslerde araması devam ederken AGB baskınında 7 kişinin gözaltına alındı.      

Reyting operasyonu

İstanbul'da bazı televizyon kanallarının  izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin  reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi  gözaltına alındı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir  soruşturma kapsamında, reyting ölçüm şirketleri ile bazı film yapım firmalarına  eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında firma sahiplerinin de  bulunduğu 2'si kadın 7 kişi yakalandı. 

Bu kişilerin üzerlerinde, iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada,  harddiskler, 5 adet cep telefonu, çok sayıda dijital malzeme ile dokümanlar ele  geçirildi. Söz konusu şirketlerin bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının  belirlenmesinde usulsüzlük yaptıkları iddia edildi. Bazı iş yerleri ile evlerde aramaların sürdüğünü ifade eden polis  yetkilileri, gözaltı sayısında artış olabileceğini kaydetti. 


Pahalı hediye iddiası 

İstanbul’daki "reyting" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin arasında eski AGB çalışanı O.K. ile yapımcı S.Ç’nin de olduğu öğrenildi. Operasyonda bazı yapım şirketlerinde de arama  yapıldığı belirtildi. Yapım şirketlerinin ulaştıkları reyting ölçüm deneklerine pahalı hediyeler verip kendi yapımları olan programları izlettirip haksız rekabet ortamı yarattıkları iddia edildi. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği reyting operasyonunun TRT ve bazı yapım şirketlerinin reyting ölçümlerinde haksızlık yapıldığı ihbarı üzerine başladığı belirlendi. Savcılık talimatı doğrultusunda ekipler, şikayette adı geçen programların reyting ölçümlerini ve bu programları yapan şirketleri ve AGB çalışanlarını takibe aldı. Yapım şirketlerinin reyting ölçüm denekleriyle çıkar ilişkisi içinde olduğu tespit edildi. İddiaya göre yapım şirketleri, bazı AGB çalışanlarından evlerinde reyting ölçüm cihazları bulunan ve bilgilerinin saklı kalması gereken deneklerin bilgilerini aldı. Daha sonra ise ulaştıkları reyting ölçüm deneklerine, pahalı hediyeler verip kendi yapımları olan programları izletiyorlardı.

Öte yandan gözaltına alınan 7 kişinin arasında eski AGB çalışanı O.K. ve yapımcı S.Ç. de bulunuyor.


Can Tanrıyar'dan açıklama

Televizyon programı yapımcısı Can Tanrıyar operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok doğru bir operasyon bu. Arkasından çok şey çıkacak. Bunları yarın öbür gün anlatacağım. Bu konuda ne biliyorsak paylaşacağız. Elimdeki çok önemli bilgileri polisle paylaşacağım. Gecikmiş bir operasyon." dedi.    


Ocak 2010'da ayrılmıştı

TRT, TİAK’ın da içinde bulunduğu rating ölçümleme sisteminden Ocak 2010 tarihinde ayrılmıştı. 

TRT’nin kararı ile ilgili ilk açıklamayı, Hukuk Müşaviri Avukat Veysel Gümüş, "Günün Konusu" programında yapmıştı. 


Medyapım ve TIMS Prodüksiyon da arandı

Operasyon kapsamında Medyapım ve TIMS Prodüksiyon'da  arama yapıldı.

Levent Mahallesi Karanfil Caddesi Yeşil Çimen Sokak'taki Medyapım ile Levent Caddesindeki TIMS Prodüksiyon'a gelen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şirketlerde arama yaptı.

Polis ekipleri, aramaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde şirketlerden ayrıldı.

Operasyon kapsamında, Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırmaları Hizmetleri AŞ'nin Kadıköy'deki binasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce arama yapılmıştı. 



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