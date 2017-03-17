'Reyting' davasında karar

İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan 14 sanığın beraatine karar verildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Hilmi Berköz hazır bulunurken, diğer sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada, mağdur TİAK Televizyon İzleme Araştırma Komitesi'nin avukatı ile müştekiler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırma Hizmetleri AŞ'nin avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Yapar, sanıkların üzerlerine atılı suçlarını işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak mahkumiyetlerine yeterli somut delil elde edilemediğinden, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Berköz, mütalaaya katıldığını belirterek, beraatine karar verilmesini istediğini söyledi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yapımcı Selçuk Çobanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında "dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek” ve "edimin ifasına fesat karıştırma" gibi değişik suçlardan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmışsa da, yapılan yargılama neticesinde toplanan delillere göre sanıkların bu suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 24 Ağustos 2011'de gelen bir ihbarla başladığı, ihbar mektubunda, yapımcı Selçuk Çobanoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıkların, reyting ölçüm cihazı bulunan denek listesini elde ederek, usulsüz kazanç sağladığının iddia edildiği belirtilmişti.

İlk bölümlerde istenilen reyting oranına ulaşmadığı için sanık Selçuk Çobanoğlu ve suç ortaklarının deneklere müdahale yoluyla reyting hilesi yaparak istenilen reytinge ulaşmış gibi gösterdiği, "Ayrılık" dizisinin tutulacağı yönünde TRT'yi kandırmak suretiyle sözleşmenin devamını sağladıkları öne sürülen iddianamede, "Sanık Selçuk Çobanoğlu, daha sözleşmeyi imzaladığı 16 Ocak 2009 tarihi öncesinden itibaren ilgi çekmeyecek niteliksiz dizinin devam şartı olarak reyting oranını sözleşme içine koymak ve bu yönde başlangıçtan beri planlı ve hileli hareketleriyle TRT'yi 5 milyon 875 bin lira dolandırmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Sanık Selçuk Çobanoğlu'nun, "dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “kişisel verileri kaydetmek” suçlarından 3,5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer 13 sanığın ise “dolandırıcılık”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 1 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.