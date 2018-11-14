Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu (3)

ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Hatay’ın Reyhanlı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çüter, bugünkü sağanak yağışla ilgili olarak AFAD ve diğer ekiplerle birlikte zarar tespit çalışmasına başlandığını söyledi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile selden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çüter, \"Belediye olarak yağmurdan zarar gören mahallelerimizde bütün birimlerimizle seferber olduk. Vatandaşlarımızın zararlarını minimuma indirebilmek için çalışmalar yapılırken, bir yandan da zarar tespit çalışmasına başlandı\" dedi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise, yağıştan zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini ve daha sonra da itfaiye müdürlüğünde derğerlendirme yaptıklarını söyleyerek, zarar tespit çalışmasına başlandığını kaydetti.



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