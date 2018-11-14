T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu (3)

ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI   Hatay’ın Reyhanlı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çüter, bugünkü sağanak yağışla ilgili olarak AFAD ve diğer ekiplerle birlikte zarar tespit çalışmasına başlandığını söyledi

14 Kasım 2018 20:17

ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI  
Hatay’ın Reyhanlı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çüter, bugünkü sağanak yağışla ilgili olarak AFAD ve diğer ekiplerle birlikte zarar tespit çalışmasına başlandığını söyledi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile selden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çüter, \"Belediye olarak yağmurdan zarar gören mahallelerimizde bütün birimlerimizle seferber olduk. Vatandaşlarımızın zararlarını minimuma indirebilmek için çalışmalar yapılırken, bir yandan da zarar tespit çalışmasına başlandı\" dedi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise, yağıştan zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini ve daha sonra da itfaiye müdürlüğünde derğerlendirme yaptıklarını söyleyerek, zarar tespit çalışmasına başlandığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZARAR TESPİTBAŞLADIReyhanlıBelediye Başkanı MehmetAFADKaymakam FatihMüdürüAkbaşVatandaşlarımızınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24