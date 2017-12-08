Reyhanlı’da ABD ve İsrail protesto edildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, cuma namazı sonrasında belediye binası önündeki alanda toplananlar ABD ve İsrail’i protesto etti.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Türk ve Suriyeliler, önce Mescid-i Aksa Camisi\'ni sembolize eden maketin etrafında toplandı. Grup belediye binası önündeki alana yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ABD ve İsrail’i protesto eyleminde Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra \'Kahrolsun İsrail\' sloganı atan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun fotoğraflarının bulunduğu posteri üzerine benzin döküp yaktı. Bir süre daha slogan atan eylemciler, daha sonra dağıldı.



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