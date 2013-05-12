Reyhanlı saldırısıyla ilgili 9 kişi gözaltında

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili, ''Şu ana kadar saldırıyla irtibatlı 9 kişi gözaltına alındı, itirafları da var'' dedi.



İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Reyhanlı’da meydana gelen saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki patlamalarda şu ana kadar 46 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu kişilerden 38'inin kimlik tespiti yapıldı ve bunların 35'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3 Suriye vatandaşı" dedi.

Saldırıyı ismini ve eylemlerini bildiğimiz bir örgütün gerçekleştirdiğini belirten İçişleri Bakanı Muammer Güler, ''Gözaltındaki 9 kişi arasında saldırıyı planlayan ve keşif yapan da var'' diye konuştu.

Adalet Bakanı Ergin: Maksat huzuru sabote etmek

Beşir Atalay'ın ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin kısa bir açıklama yaptı:

"Bu alçak tertibi hazırlayanların bir maksadı vardı. O maksat da Hatay’daki huzuru sabote etmek. Misafirlerimizle halkımızı karşı karşıya getirerek huzuru bozmak. Yapmamız gereken bombayı patlatanların amacına hizmet etmemek için ferasetle davranmak."

İçişleri Bakanı: Olayın planlayıcısı gözaltında

“Yaptığımız ilk tespitlerde olayın Suriye’deki rejim yanlısı örgütlerle özellikle el muhaberatla yakın irtibat içinde olan örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalarımız sonucu 9 kişi gözaltına alınmıştır, içlerinden biri olayın planlayıcısı. Olayın muhalifler ve sığınmacılarla bir ilgisi yoktur. Saldırının amacı bölgeyi tahrik etmek. Patlamanın etkisiyle 735 işyeri, 121 konut ve 62 araçta hasar meydana gelmiştir.

İnsani kayıpların giderilmesi mümkün değildir ancak hasarların giderilmesi için tespit yaptığımızı belirtmek isterim. Bu tespitler sonrasında zararlar karşılanacaktır. Bu olaylara karışan araçlardan birinin plakası tespit edilmiştir. Oynanmak istenen oyunun vatandaşlarımız farkına varsınlar.”