Reyhanlı saldırısı soruşturmasında Yusuf Nazik'in ifadesinin ardından 8 kişiye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kararlar, Nazik'in ifadesi sonrası alındı.

Reyhanlı saldırısı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.



Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.