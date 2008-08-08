Reyes Benfica'da

Tempo24-





Portekiz Ligi'nde 31. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Benfica Jose Antonio Reyes'i Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladı.Benfica bu transfer için İspanyol ekibine 2.65 milyon Euro ödedi.



Kariyerine Sevilla’da başlayan 24 yaşındaki İspanyol futbolcu, daha önce Real Madrid ve Arsenal ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yıldız futbolcu 2006 yılından bu yana ise İspanya Milli Takımı’na alınmıyordu.



Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 21 maçta 4 gol atan Reyes, Benfica'nın yeni teknik direktörü İspanyol Quique Sanchez Flores'in Portekiz takımına kazandırdığı dördüncü İspanyol oldu.



Geçtiğimiz yıl ligi 4. sırada bitirerek, UEFA Kupası’na 1. turdan katılacak olan Portekiz ekibi, daha önce de Pablo Aimar, Javier Balboa ve Carlos Martins’i kadroya dahil etmişti.

