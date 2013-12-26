Resmi Gazete'de ilginç ayrıntı: Bayraktar istifa etmedi, görevden alındı

Dün canlı yayınında, "Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ediyorum" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Başbakan tarafından görevinden alındığı öğrenildi. Resmi gazetedeki açıklamaya göre, Bayraktar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayı, Başbakan Erdoğan'ın isteğiyle görevinden alındı.

Bakanlar Kurulundaki görev değişiklikleriyle ilgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yeni kabine "Bekir Bozdağ'dan boşalan Başbakan Yardımcılığına Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in, Sadullah Ergin'den boşalan Adalet Bakanlığına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Fatma Şahin'den boşalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam'ın, Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığına Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Nihat Ergün'den boşalan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın, Erdoğan Bayraktar'dan boşalan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İstanbul Milletvekili İdris Güllüce'nin, Mehmet Zafer Çağlayan'dan boşalan Ekonomi Bakanlığına Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin, Suat Kılıç'tan boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın, Muammer Güler'den boşalan İçişleri Bakanlığına Efkan Ala'nın, Binali Yıldırım'dan boşalan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Karaman Milletvekili Lütfi Elvan'ın Atanmalarına Dair Tezkere" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan Bayraktar görevden alındı

Tezkere'de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görev değişiklikleriyle ilgili sunulan yazılar ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayı yer aldı.





Cumhurbaşkanı Gül'ün onay yazısı şöyle:



"Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım bakanlık görevlerinden istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.



Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakanın teklifi üzerine bakanlık görevinden alınmıştır.



Bu sebeple, ekli listede yer alan şahıslar karşılarında belirtilen Bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi uyarınca atanmışlardır."