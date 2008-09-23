Revivo ve mafya!



Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarında da forma giyen İsrailli yıldız futbolcu Haim Revivo, mafyayla başı belaya girdiği için ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşti.



İsrail, ülke tarihinin en başarılı sporcularından birisi olan Haim Revivo'nun mafya tehditleri nedeniyle ülkeyi terk etmesini konuşuyor. Ülke basınında çıkan haberlerde Revivo'nun İsrail'i terk ederek ailesiyle birlikte ABD'ye taşındığı, yıldız futbolcunun ülkeden ayrılmadan önce ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadığı durumun ilahi bir sınav olduğunu ve atlatacağını ifade etti.



Revivo, mafyayla ilişkilerini yalanlasa da ülkede yayın yapan başkent gazetesi Hebrew, Revivo'nun gidişinin ardındaki sır perdesini tüm çıplaklığıyla okurlarına aktardı.



Revivo Türkiye macerasının ardından ülkesine dönerek burada doğduğu kentin takımı Ashdod FC'yi satın aldı ve şehirde birçok yatırıma imza attı.



Ancak ilerleyen dönemlerde ülkenin en karanlık aile şirketlerinden Abergil'lerle para ilişkilerine giren Revivo'nun çöküşü de böylece başladı. Abergil'lerle yaşadığı sorunları mafya aracılığıyla halletmek isteyen Revivo iyice batağa saplandı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.



