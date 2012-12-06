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Reuters'tan TÜİK'e yanıt: Robot program kullanmadık, kamuya açık olan bilgileri kullandık

Enflasyon verilerinin 3 Aralık tarihinde 17 dakika önce kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili tartışma devam ediyor

06 Aralık 2012 23:32

Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın yönetiminden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir'e yanıt geldi. Başkan Aydemir'in "Reuters robot program kullanarak enflasyon verisini siteden erken aldı" iddiaları karşısında Reuters ajans sözcüsü "Suçlamaları reddediyoruz, robot program kullanmadık. Veriler kamuya açık verilerdi" dedi.

Kalkınma Bakanlığı'nin olayla ilgili incelemesi sürerken Reuters'dan yeni bir açıklama geldi. Cnbce.com'a yazılı açıklama gönderen Reuters sözcüsü, TÜİK Başkanı'nın iddialarını reddetti.
 
Açıklamada, “Reuters, TÜİK‘in internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olmayan hiçbir bilgiye ulaşmamıştır. Reuters, TÜİK’in internet sitesindeki güvenliği ya da başka koruma önlemlerini aşmak için hiçbir özel yöntem kullanmamıştır. Bunun aksini iddia eden her türlü suçlamayı reddediyoruz.” denildi.
 
TÜİK Başkanı Birol Aydemir, enflasyon verisini erken açıklamadıklarını, Reuters'ın özel bir robot program kullanarak veriyi alıp kullandığını öne sürmüştü.
 

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