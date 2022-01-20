Reuters: Washington, Baltık ülkelerinin Ukrayna'ya ABD yapımı silah göndermesine izin verdi

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ABD'nin Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya, Rusya'nın işgal etme planları yaptığı iddia edilen Ukrayna'ya ABD yapımı füze ve diğer silahlar göndermesine izin verdiği belirtildi.
İthalat kontrol denetim kurallarına göre ülkelerin, ABD'den satın aldıkları silahları üçüncü partiye gönderebilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor.
Reuters'a konuşan üç kaynağa göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerine gerekli izni verdi.
Kaynaklardan biri, anlaşmalar kapsamında Estonya'nın Javelin anti-tank füzeleri, Litvanya'nın da Stinger füzeleri gönderebileceğini ifade etti.
Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, izinlerin verildiğini doğrularken detay paylaşmadı.
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.