Reuters: Washington, Baltık ülkelerinin Ukrayna'ya ABD yapımı silah göndermesine izin verdi

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ABD'nin Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya, Rusya'nın işgal etme planları yaptığı iddia edilen Ukrayna'ya ABD yapımı füze ve diğer silahlar göndermesine izin verdiği belirtildi.

İthalat kontrol denetim kurallarına göre ülkelerin, ABD'den satın aldıkları silahları üçüncü partiye gönderebilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor.

Reuters'a konuşan üç kaynağa göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerine gerekli izni verdi.

Kaynaklardan biri, anlaşmalar kapsamında Estonya'nın Javelin anti-tank füzeleri, Litvanya'nın da Stinger füzeleri gönderebileceğini ifade etti.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, izinlerin verildiğini doğrularken detay paylaşmadı.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti.