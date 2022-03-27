Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Rusya ile Ukrayna 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Ukrayna'da parlamento çoğunluk lideri olan ve müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, görüşmelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Arakhamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, yarın başlayacağını belirttiği müzakerelerin nerede yapılacağına dair ayrıntı vermedi.

Rusya ile Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dimitri Kuleba, 10 Mart günü Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Taraflar bu zirvenin ardından Belarus'ta yeniden bir araya gelse de, Ukrayna tarafından yapılan açıklamada görüşmeler 'çok zorlu' olarak nitelenmişti.

Rusya Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçecek şekilde tarafsızlığını ilan etmesini, Kırım'ın ilhakının ve Donbas'taki iki ayrılıkçı cumhuriyetin bağımsızlığının tanınmasını, ülkenin silahtan ve neo-Nazilerden arındırılmasını talep ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkenin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyi reddetse de, bazı güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği hedefini en azından rafa kaldırmayı tartışabileceğini söylüyor.