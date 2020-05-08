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Ekonomi

Reuters: Üç kamu bankasına 20 milyar TL sermaye enjekte edilmesi planlanıyor

08 Mayıs 2020 23:08

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na önümüzdeki günlerde 20 milyar liralık sermaye enjeksiyonu yapılmasının planlandı öne sürüldü.

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