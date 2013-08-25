Reuters: Türkiye’den Suriyeli muhaliflere 400 tonluk silah yollandı

Suriye’nin başkenti Şam’ın banliyölerinde düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı öne sürülen saldırının ardından Türkiye’den Suriyeli muhaliflere 400 tonluk silah yollandığı öne sürüldü.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın Suriyeli muhaliflere dayandırdığı habere göre Körfez ülkelerinin finanse ettiği teslimat Hatay üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz 24 saatte yapılan yardımın, iç savaşın başlamasından bu yana gönderilen en büyük teslimatlardan biri olduğu ifade edildi.

20 römorkla getirildi

Hatay’dan gelen teslimatı gören muhalif yönetici Muhammed Selam, Türkiye’den 20 römorkla gelen silahların Suriye’nin kuzeyindeki çeşitli birliklere dağıtıldığını söyledi.

Şam’da geçen hafta düzenlenen saldırısında bine yakın sivilin hayatını kaybetmesinden sonra uluslararası toplum askeri müdahale çağrıları yapmaya başladı.

Suriyeli yetkililer Şam’ın banliyölerinde tünellerde muhalifler tarafından kullanılan kimyasal silahların bulunduğunu iddia etti. Fakat Batılı ülkeler i kimyasal saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutuyor.