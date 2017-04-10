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Dünya

Reuters: Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar, ülkelerine dönmek için dua ediyor

"Türkiye'deki Suriyelilerin tek derdi dönmek"

10 Nisan 2017 16:49

Reuters haber ajansı, Türkiye’deki Suriyelilerin büyük bölümünün ülkelerine dönmek istediğini ancak ABD’nin füze saldırısı sonrasında Suriye’nin normale döneceği konusunda umutlarını yitirdiğini yazdı.

Reuters’ın “Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmek için dua ediyor, hayatta kalmak için tarlalarda çalışıyor" başlıklı haberinde, Türkiye’nin sığınmacılara yaptığı yardımlara rağmen birçok Suriyelinin zor şartlarda yaşadığı ve hayatta kalmak için mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalıştığı belirtildi.

Suriye’de yaralandıktan sonra birkaç ay önce Türkiye’ye kaçan Ahmed Mustafa, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye konusunda umutlu değiliz. Rusya, İran ve ABD bizi dört bir yandan vuruyor” dedi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyelilerden Samial Dude ise, ABD’nin saldırısının ülkelerine dönme konusundaki umutlarını daha da tükettiğini söyleyerek “Bizi havadan vuruyorlar, siviller ölüyor. Silahımız yok. Bizi kimin bombaladığını bile bilmiyoruz. Hayvanlara bile Suriyelilerden daha iyi davranıyorlar” diye konuştu.

Tarlada çalışarak geçimini sağlama çalışan Gasel el Avad da, “Biran önce ülkemize dönmek için Allah’a dua ediyoruz. Türkiye’deki Suriyelilerin tek derdi bu” ifadelerini kullandı.

 

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