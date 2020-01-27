Reuters: Türkiye adına çalışan hackerler komşu ülkeleri hedef aldı

Reuters'a konuşan yetkililer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Irak'ta bazı kurumlara Türk hackerlar tarafından saldırı düzenlendiğini iddia ederken, söz konusu saldırıların Türkiye'nin çıkarlarını gözeten devlet destekli bir siber casusluk faaliyeti olduğunu öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre, hackerlar aralarında bakanlıklar, elçilik gibi diplomatik misyonlar, istihbarat servisleri ve şirketlerin de bulunduğu yaklaşık 30 kuruma saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan kurumlar arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan hükümetinin e-posta servisleri ve Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı da bulunuyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, iki Birleşik Krallık yetkilisi ve ABD'li bir yetkiliye göre, söz konusu saldırılar Türkiye'nin çıkarlarını gözeten devlet destekli bir siber casusluk faaliyeti. Yetkililerin bu şekilde görüş bildirmesinin ardında yatan en önemli neden, hedef seçilen kurumların kimlikleri ve jeopolitik olarak Türkiye yakınında olmaları.

Daha fazla detay vermek istemeyen ve kimliklerinin saklı tutulması kaydıyla Reuters'a konuşan kaynaklar, daha önceki siber saldırılara bakıldığında Türkiye'de kayıtlı benzer bir altyapının kullanıldığını ifade ediyor.

Birleşik Krallık ve ABD'li yetkililer Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'a yönelik siber saldırılardan belirli bir kişi ya da kuruluşun açıkça sorumlu tutulamayacağını söylese de, Türkiye ile bu saldırıların nasıl ilişkilendirildiği yönündeki soruya "Hepsinin aynı sunucu (server) ya da altyapıyı kullandığı yönünde bağlantılar olduğunu düşünüyoruz" yanıtı veriyor.

Reuters, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na da ulaştığını, Ankara'nın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını, bir Türk yetkilinin ise "Siber saldırının arkasında Türkiye mi var?" sorusuna "Türkiye sıklıkla siber saldırılara maruz kalıyor" cevabı verdiğini aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümeti temsilcisi "Ülkenin ulusal güvenliğini alakadar eden bir mesele ile ilgili yorum yapmayacağız" derken; Atina, Yunan hükümetinin e-mail sisteminin gizliliğinin ihlal edildiği yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtti. Irak hükümeti ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Türk hack timi Yunanistan'ı hedef almıştı

"Anka Neferler Tim" adlı Türk hacker topluluğu, 18 Ocak Cumartesi günü, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitelerini hacklediğini açıklamıştı.

Yunan medyasında yer alan haberde, yetkililerin siteleri koruma altına almak için tamamen kapattığı aktarılmıştı.

Anka Neferler Tim, Facebook hesabından yaptığı duyuruda, siber saldırıyı üstlenmiş, "saldırıların Atina'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini" belirtmişti.

Türkiye'ye siber saldırı

20 Ocak'ta Türk Telekom'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle birçok kullanıcı şikayette bulunmuştu. Firmadan yapılan açıklamada, problemin siber saldırıdan kaynaklandığı aktarılmıştı.

TIKLAYIN - Siber saldırı, Yunan hacker grubunun Türk hackerlara misillemesi mi?